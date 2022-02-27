Re: Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!

Отправлено: - 12:00

Расскажу историю. У нас работает девушка из Украины, из Николаева. Я в понедельник спрашиваю, остался ли у неё кто-нибудь на Украине, говорит, что братья и тётка. Она с ними в понедельник созванивалась, те ответили, что в Николаеве всё нормально, не бомбят.Зато на Украине уже вовсю ходят фейки, что в России доллар уже по 190 рублей.

ПыСы. Я предпочитаю сравнивать инфу из всех источников. Так вот украинцы плодят фейки, как кролики плодятся - уже 100500 танков подбили, тыщу самолётов и миллиард оккупантов. И уж если бы Россия действительно воевала, то на Украине уже давным-давно не было бы света, воды и прочие прелести действительно войны.Да и ведут себя "захватчики" уж очень миролюбиво - никого не стреляют.В смысле гражданских. Чем те и пользуются.