Отправлено: - 17:28

По поводу материала в НГ.Не знаю где этот новоявленный автор смог отыскать одно и совершенно не характерное мнение якобы жительницы Москвы. По помойкам лазил как некоторые тут на форуме коты в парандже?Может быть поверил бы. Город большой найти можно любые мнения с любым изложением. Но непохоже даже не говорят тут так. И если бы оно было среди других. Но не единственным.Среди моих знакомых в Москве нет тех, кто оправдывает военные действия Путина на Украине.А выборка у меня очень обширная.Научные сотрудники.Инженеры.Энергетики.Журналисты.Военные офицеры запаса.Врачи, из клиники рядом с знаменитой теперь Гамалеей и с клиники в центре Больше всего яростно против знакомые врачи.И только из отставников передали, что есть у них один крендель, бывший погонник ВВ, который охранял не то склад, не то зону всю жизнь. Он при этом режиме смог купить в кредит красный Ниссан и очень хвалил режим. Фельдфебелю до мозга костей очень нравится ниссан, и всё что делает его бог там в кремле, благодаря которому он смог купить ниссан.Говрят хотели ему в рожу плюнуть, но не стали - он настолько туп, что даже не поймет за что.