Российскую новостную радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидируют, сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Также он добавил, что Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение "Эха Москвы". Читать новость
Был момент, когда нескоторое время и ещё позавчера нельзя было зайти с мобильного. Но в роскомпозоре работают такие дремучие рукожопцы, что похоже их выводили в инкубаторе однотипном с тем, где выводили дремучих костанайских древогрызущих чинушек. Отключение же от передатчика в Москве радиостанции уже случалось 19 авгуса 1991 года представителями хунты ГКЧП Да это ударит по низкограмотной части населения. Таксистам и ларёчницам в деревне, которые иногда слушали и не не будут прилагать минимальные усилия чтоб найти в сети вещание.
Ну а сейчас не верьте грязноватым заголовкам, под которыми псевдожурналисты пытаются водить за нос свою аудиторию c комментариями прикормленных шнырей.
Скришнот с сайта прямо сейчас сделан:
Нормальные, адекватные журналисты, кстати бы попытались разобрать эти блокировки, и в первую очередь попыток закрыть Дождь и Эхо, и как эти блокировки обходить и что делать.
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