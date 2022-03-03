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≡ Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43683
Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали
Отправлено: 03.03.22 - 14:38
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Российскую новостную радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидируют, сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Также он добавил, что Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение "Эха Москвы".
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
166
Re: Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали
Отправлено: 03.03.22 - 14:38
#1
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Мои аплодисменты!
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12112
Re: Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали
Отправлено: 03.03.22 - 14:46
#2
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Значит и путе не долго осталось))
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
226
Re: Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали
Отправлено: 03.03.22 - 15:16
#3
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Дядя Вова охренел совсем
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12139
Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали
Отправлено: 03.03.22 - 18:00
#4
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На эту страничку с заголовком-дезинформацией я перешел с сайта радиостанции ЭХО МОСКВЫ.
Радиостанция продолжает работать в интернете.
Где её уже давно слушают в разы больше чем в эфире. :lol:
Был момент, когда нескоторое время и ещё позавчера нельзя было зайти с мобильного.
Но в роскомпозоре работают такие дремучие рукожопцы, что похоже их выводили в инкубаторе однотипном с тем, где выводили дремучих костанайских древогрызущих чинушек. :lol:
Отключение же от передатчика в Москве радиостанции уже случалось 19 авгуса 1991 года представителями хунты ГКЧП :lol:
Да это ударит по низкограмотной части населения. Таксистам и ларёчницам в деревне, которые иногда слушали и не не будут прилагать минимальные усилия чтоб найти в сети вещание.

Ну а сейчас не верьте грязноватым заголовкам, под которыми псевдожурналисты пытаются водить за нос свою аудиторию c комментариями прикормленных шнырей.

Скришнот с сайта прямо сейчас сделан:




Нормальные, адекватные журналисты, кстати бы попытались разобрать эти блокировки, и в первую очередь попыток закрыть Дождь и Эхо, и как эти блокировки обходить и что делать.

[Исправлено: Серый волк, 03.03.2022 - 15:02]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24405
Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали
Отправлено: 03.03.22 - 18:09
#5
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Цитата:
abaika95:
не долго осталось))

И сколько?... :lol: ;-)
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