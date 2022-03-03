Отправлено: - 18:00

[Исправлено: Серый волк, 03.03.2022 - 15:02]

На эту страничку с заголовком-дезинформацией я перешел с сайта радиостанции ЭХО МОСКВЫ.Радиостанция продолжает работать в интернете.Где её уже давно слушают в разы больше чем в эфире.Был момент, когда нескоторое время и ещё позавчера нельзя было зайти с мобильного.Но в роскомпозоре работают такие дремучие рукожопцы, что похоже их выводили в инкубаторе однотипном с тем, где выводили дремучих костанайских древогрызущих чинушек.Отключение же от передатчика в Москве радиостанции уже случалось 19 авгуса 1991 года представителями хунты ГКЧПДа это ударит по низкограмотной части населения. Таксистам и ларёчницам в деревне, которые иногда слушали и не не будут прилагать минимальные усилия чтоб найти в сети вещание.Ну а сейчас не верьте грязноватым заголовкам, под которыми псевдожурналисты пытаются водить за нос свою аудиторию c комментариями прикормленных шнырей.Нормальные, адекватные журналисты, кстати бы попытались разобрать эти блокировки, и в первую очередь попыток закрыть Дождь и Эхо, и как эти блокировки обходить и что делать.