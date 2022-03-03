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В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43683
В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 10:03
Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к сайтам телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) и радиостанции «Эхо Москвы». Соответствующее требование было направлено в Роскомнадзор, вскоре после этого сайты заблокировали, а радио «Эхо Москвы» отключили от эфира.
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Re: В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 14:46
Цитата:
Тяжело работали и ели социальные рожки. А либералы в тиктоках призывали к миру и откушивали хамон с пармезаном.
Георгий ГОВОРОВ:
Я задаю вопрос что вы делали в этот момент - воевали, стояли в пикетах, призывали к миру?
Я задаю вопрос что вы делали в этот момент - воевали, стояли в пикетах, призывали к миру?
Тяжело работали и ели социальные рожки. А либералы в тиктоках призывали к миру и откушивали хамон с пармезаном.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 740
В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 14:47
Цитата:
Кстати, очень интересно, какое учебное заведение Вы закончили? Надеюсь этот вопрос не нарушение, за которое можно забанить пост?
Георгий ГОВОРОВ:
Кстати, очень интересно, какое учебное заведение Вы закончили? Надеюсь этот вопрос не нарушение, за которое можно забанить пост?
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 304
В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 14:51
Цитата:
Похоже школьником вы так и остались, глядя на уровень вашей аргументации. Это очень печально, но до нормального журналиста вам еще очень далеко. В лучшем случае вы пока репортер, не более, надеюсь разницу знаете. Прошу не удалять этот пост, это не оскорбление. По моему мнению, после ухода из редакции и жизни ОК уровень материалов вашей газеты ощутимо упал - увы, но это так. К сожалению, незаменимые есть
Георгий ГОВОРОВ:
В 2014 году я был школьником. С 2015 по 2019 годы я был студентом, занимался не журналистикой, а обучением. Как я должен был защищать детей Донбасса?
В 2014 году я был школьником. С 2015 по 2019 годы я был студентом, занимался не журналистикой, а обучением. Как я должен был защищать детей Донбасса?
Похоже школьником вы так и остались, глядя на уровень вашей аргументации. Это очень печально, но до нормального журналиста вам еще очень далеко. В лучшем случае вы пока репортер, не более, надеюсь разницу знаете. Прошу не удалять этот пост, это не оскорбление. По моему мнению, после ухода из редакции и жизни ОК уровень материалов вашей газеты ощутимо упал - увы, но это так. К сожалению, незаменимые есть
В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 15:31
Цитата:
Согласен. Балансировать на краю совсем не просто.
dvb:
По моему мнению, после ухода из редакции и жизни ОК уровень материалов вашей газеты ощутимо упал - увы, но это так.
По моему мнению, после ухода из редакции и жизни ОК уровень материалов вашей газеты ощутимо упал - увы, но это так.
Согласен. Балансировать на краю совсем не просто.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5123
Re: В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 16:10
Говоря по простому,если сосед по пьяну ли , или неонацист он, гоняет семью по огороду, никто вмешаться в их семейный конфликт не желает, однако когда тот же сосед начинает кричать лозунги против тебя, ты нагло и вероломно вырываешь штакетник что разделял вас с соседями и начинаешь крушить их сарай, баню и даже грозишь спалить их хату. Примерно так выглядит весь этот конфликт. А мы , другие соседи начинаем устраивать разборки между собой кто там виноват
Re: В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 16:44
Цитата:
Ну не только гоняет, а еще убивает. А убитые и гонимые такие же родственники тому соседу, который вынужден на это смотреть каждый день через свой забор. А еще соседу, который гоняет родственников, соседи с другой стороны хаты постоянно капают на мозг и дают новые приспособления для гоняния и убийств. А еще к гоняющему соседу ночью пришли какие-то братья из леса и теперь живут у него в сарае и бане, помогая гонять семью.
Ну а дальше можно по тексту.
сайлау курманов:
Говоря по простому,если сосед по пьяну ли , или неонацист он, гоняет семью по огороду
Говоря по простому,если сосед по пьяну ли , или неонацист он, гоняет семью по огороду
Ну не только гоняет, а еще убивает. А убитые и гонимые такие же родственники тому соседу, который вынужден на это смотреть каждый день через свой забор. А еще соседу, который гоняет родственников, соседи с другой стороны хаты постоянно капают на мозг и дают новые приспособления для гоняния и убийств. А еще к гоняющему соседу ночью пришли какие-то братья из леса и теперь живут у него в сарае и бане, помогая гонять семью.
Ну а дальше можно по тексту.
a
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 09.11.12
- Сообщений:
- 31
Re: В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 17:01
Цитата:
про трупы, видимо, нравится вам, если вы поддерживаете эту войну
alex_60:
вам больше про трупы нравится? так это не сюда.
вам больше про трупы нравится? так это не сюда.
про трупы, видимо, нравится вам, если вы поддерживаете эту войну
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2756
Re: В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 17:28
Цитата:
Да, что тут политесы разводить: война она и есть ВОЙНА. Когда чужое государство вторгается с помощью войск и тяжёлой боевой техникой на территорию другого государства и при этом бомбит города и убивает граждан этой страны: - хоть как назови - спец.операцией; АТО; контртеррористической и тому подобное: - это ВОЙНА - от слова ВОЕВАТЬ..
Ещё раз ПОВТОРЮСЬ: - если бы Россия, а главное Путин - в результате этой пресловутой спец.военной операции освободил бы только лишь территорию ДНР и ЛНР от нацистких войск Украины и присоединил эти территории к РФ, мотивирую это геноцидом русского народа украинскими националистами и физическим уничтожением в течении 8 лет , то НИКТО бы ему и слова не сказал, Запад лишь для видимости побурчал бы, вводя чисто символические санкции и на этом ВСЁ бы и завершилось как и в случае с Крымом, потому что в принципе: сдалась им Украина сто лет: - им нужна Россия и её богатства. И весь остальной мир был бы двумя руками за Россию и тем более славянские народы.
И даже если Путин завоюют всю Украину, то получит геморрой в виде партизанского движения запада и центра Украины: начнутся терр.акты, взрывы и прочее; надо будет держать войска, спецподразделения, проводить шмоны, зачистки и прочее.
Георгий ГОВОРОВ:
Если брать мое личное мнение, то операция России это прямая агрессия.
Если брать мое личное мнение, то операция России это прямая агрессия.
Да, что тут политесы разводить: война она и есть ВОЙНА. Когда чужое государство вторгается с помощью войск и тяжёлой боевой техникой на территорию другого государства и при этом бомбит города и убивает граждан этой страны: - хоть как назови - спец.операцией; АТО; контртеррористической и тому подобное: - это ВОЙНА - от слова ВОЕВАТЬ..
Ещё раз ПОВТОРЮСЬ: - если бы Россия, а главное Путин - в результате этой пресловутой спец.военной операции освободил бы только лишь территорию ДНР и ЛНР от нацистких войск Украины и присоединил эти территории к РФ, мотивирую это геноцидом русского народа украинскими националистами и физическим уничтожением в течении 8 лет , то НИКТО бы ему и слова не сказал, Запад лишь для видимости побурчал бы, вводя чисто символические санкции и на этом ВСЁ бы и завершилось как и в случае с Крымом, потому что в принципе: сдалась им Украина сто лет: - им нужна Россия и её богатства. И весь остальной мир был бы двумя руками за Россию и тем более славянские народы.
И даже если Путин завоюют всю Украину, то получит геморрой в виде партизанского движения запада и центра Украины: начнутся терр.акты, взрывы и прочее; надо будет держать войска, спецподразделения, проводить шмоны, зачистки и прочее.
a
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 09.11.12
- Сообщений:
- 31
Re: В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 17:29
Цитата:
Как раз разные точки зрения сейчас российским сми и не разрешают высказывать. Дал информацию, отличающуюся от разрешенной и официально одобренной - заблокировали.
Назвал войну войной - заблокировали, или оштрафовали, или посадили.
Цитата:
Государство само себя грязью поливает, ведя эту войну. Или спецоперацию, как пожелаете. Сколько кактус фиалкой не называй, его суть от этого не изменится
Skeptic:
Вы путаете информацию с пропагандой и агитацией. Информации в России никто препятствий не чинит. Иначе бы вы не имели возможности слышать и видеть разные точки зрения.
Вы путаете информацию с пропагандой и агитацией. Информации в России никто препятствий не чинит. Иначе бы вы не имели возможности слышать и видеть разные точки зрения.
Как раз разные точки зрения сейчас российским сми и не разрешают высказывать. Дал информацию, отличающуюся от разрешенной и официально одобренной - заблокировали.
Назвал войну войной - заблокировали, или оштрафовали, или посадили.
Цитата:
Skeptic: А вот когда кто-то за государственные деньги безнаказанно поливает грязью это государство, это как минимум странно.
Государство само себя грязью поливает, ведя эту войну. Или спецоперацию, как пожелаете. Сколько кактус фиалкой не называй, его суть от этого не изменится
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 20.04.20
- Сообщений:
- 147
Re: В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 17:40
Цитата:
Костанайский государственный университет если Вам интересно. Ох Георгий я был о Вас лучшего мнения. Как же вам промыли мозги. Мир меняется. И зря Вы занимаете сторону врагов. Они же если бы могли давно бы нас уничтожили. Свобода слова на Западе, вы серьёзно. Там чужую точку зрения даже слушать не будут сразу закроют а хуже еще и посадят.
гражданин СССР:
Кстати, очень интересно, какое учебное заведение Вы закончили
Кстати, очень интересно, какое учебное заведение Вы закончили
Костанайский государственный университет если Вам интересно. Ох Георгий я был о Вас лучшего мнения. Как же вам промыли мозги. Мир меняется. И зря Вы занимаете сторону врагов. Они же если бы могли давно бы нас уничтожили. Свобода слова на Западе, вы серьёзно. Там чужую точку зрения даже слушать не будут сразу закроют а хуже еще и посадят.
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