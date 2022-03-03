Отправлено: - 17:28

Георгий ГОВОРОВ:

Если брать мое личное мнение, то операция России это прямая агрессия.

Цитата:Да, что тут политесы разводить: война она и есть ВОЙНА. Когда чужое государство вторгается с помощью войск и тяжёлой боевой техникой на территорию другого государства и при этом бомбит города и убивает граждан этой страны: - хоть как назови - спец.операцией; АТО; контртеррористической и тому подобное: - это ВОЙНА - от слова ВОЕВАТЬ..Ещё раз ПОВТОРЮСЬ: - если бы Россия, а главное Путин - в результате этой пресловутой спец.военной операции освободил бы только лишь территорию ДНР и ЛНР от нацистких войск Украины и присоединил эти территории к РФ, мотивирую это геноцидом русского народа украинскими националистами и физическим уничтожением в течении 8 лет , то НИКТО бы ему и слова не сказал, Запад лишь для видимости побурчал бы, вводя чисто символические санкции и на этом ВСЁ бы и завершилось как и в случае с Крымом, потому что в принципе: сдалась им Украина сто лет: - им нужна Россия и её богатства. И весь остальной мир был бы двумя руками за Россию и тем более славянские народы.И даже если Путин завоюют всю Украину, то получит геморрой в виде партизанского движения запада и центра Украины: начнутся терр.акты, взрывы и прочее; надо будет держать войска, спецподразделения, проводить шмоны, зачистки и прочее.