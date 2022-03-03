Re: Что делать, когда рушится мир?

Отправлено: - 17:24

Мир стремительно разделяется на Технологические Зоны (ТЗ). У Китая есть энергия: уголь и АЭС, другие полезные ископаемые и трудовые ресурсы. Он подгребает под себя ЮВА, и рвётся в Африку. Строит большие армию и флот для защиты своей ТЗ. США постараются не отпустить Канаду, Мексику и Латинскую Америку. Это тоже природные и людские ресурсы, энергия и армия для защиты. Россия, аналогично, будет строить свою ТЗ. У ЕС нет ресурсов, гробят свою энергетику в угоду "зелёным, и нет армии для своей защиты. То есть, нет предпосылок для создания своей ТЗ. И им нужно будет определяться, с кем они? Как и Казахстану: оставаться в ТЗ с Россией, или плыть к Китаю. А всё почему? Потому что кончаются дешёвые ресурсы. Нефть всё глубже, всё дальше в море, месторрждения всё беднее. То же самое с рудами, газом, углём. А людей всё больше. Странам, которые не впишутся ни в одну ТЗ, не позавидуешь. Они будут деградировать, и их будут грабить. Сейчас идёт разделение мировой экономики на кластеры. Плохо придётся всем странам. Но каким-то хуже всех... Пожелаем ума и адекватности нашему правительству.