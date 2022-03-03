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≡ В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43682
В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 10:03
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Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к сайтам телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) и радиостанции «Эхо Москвы». Соответствующее требование было направлено в Роскомнадзор, вскоре после этого сайты заблокировали, а радио «Эхо Москвы» отключили от эфира.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1828
Re: В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 14:46
#30
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Я задаю вопрос что вы делали в этот момент - воевали, стояли в пикетах, призывали к миру?

Тяжело работали и ели социальные рожки. А либералы в тиктоках призывали к миру и откушивали хамон с пармезаном.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
735
В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 14:47
#31
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:

Кстати, очень интересно, какое учебное заведение Вы закончили? Надеюсь этот вопрос не нарушение, за которое можно забанить пост?
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
304
В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 14:51
#32
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
В 2014 году я был школьником. С 2015 по 2019 годы я был студентом, занимался не журналистикой, а обучением. Как я должен был защищать детей Донбасса?



Похоже школьником вы так и остались, глядя на уровень вашей аргументации. Это очень печально, но до нормального журналиста вам еще очень далеко. В лучшем случае вы пока репортер, не более, надеюсь разницу знаете. Прошу не удалять этот пост, это не оскорбление. По моему мнению, после ухода из редакции и жизни ОК уровень материалов вашей газеты ощутимо упал - увы, но это так. К сожалению, незаменимые есть
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1828
В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 15:31
#33
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Цитата:
dvb:
По моему мнению, после ухода из редакции и жизни ОК уровень материалов вашей газеты ощутимо упал - увы, но это так.

Согласен. Балансировать на краю совсем не просто.
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