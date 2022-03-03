Отправлено: - 14:51

Георгий ГОВОРОВ:

В 2014 году я был школьником. С 2015 по 2019 годы я был студентом, занимался не журналистикой, а обучением. Как я должен был защищать детей Донбасса?

Цитата:Похоже школьником вы так и остались, глядя на уровень вашей аргументации. Это очень печально, но до нормального журналиста вам еще очень далеко. В лучшем случае вы пока репортер, не более, надеюсь разницу знаете. Прошу не удалять этот пост, это не оскорбление. По моему мнению, после ухода из редакции и жизни ОК уровень материалов вашей газеты ощутимо упал - увы, но это так. К сожалению, незаменимые есть