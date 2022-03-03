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≡ Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43682
Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали
Отправлено: 03.03.22 - 14:38
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Российскую новостную радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидируют, сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Также он добавил, что Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение "Эха Москвы".
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
166
Re: Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали
Отправлено: 03.03.22 - 14:38
#1
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Мои аплодисменты!
Профайл
abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12111
Re: Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали
Отправлено: 03.03.22 - 14:46
#2
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Значит и путе не долго осталось))
Профайл
О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
226
Re: Радиостанцию и сайт "Эхо Москвы" ликвидировали
Отправлено: 03.03.22 - 15:16
#3
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Дядя Вова охренел совсем
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