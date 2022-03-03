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≡ По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы Харькова и Москвы
 
 
Страница 2 из 2«12
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43682
По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы Харькова и Москвы
Отправлено: 03.03.22 - 13:38
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24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Донбасе (так Роскомнадзор требует называть войну между Россией и Украиной). "НГ" попросила жительниц двух стран рассказать, что они думают об этом конфликте.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1400
По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы Харькова и Москвы
Отправлено: 03.03.22 - 14:30
#15
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Цитата:
Алиса:
незабываемое "Слава украине!" - практически через слово....


меня лично прям передергивает от таких выкриков (хотя я этнический украинец) почему-то ассоциации с фанатиками *запрещенной в РК* организации
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8296
Re: По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы...
Отправлено: 03.03.22 - 14:34
#16
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Цитата:
Алиса:
как хватило сил их смотреть?

час вытерпел
Цитата:
Алиса:
"Слава украине!

Да... там это вместо Здравствуйте!

А еще видео увидел. Когда нацики ловят на улице подозрительного прохожего и заставляют его сказать "поляница"... если скажет как-то не на мове, значит москаль-окупант... а если с нужным акцентом, значит свой...
ну не д...лы, б...?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
166
Re: По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы...
Отправлено: 03.03.22 - 14:40
#17
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Тест ни о чём.
С таким же успехом можно было подобрать жительниц с диаметрально противоположными мнениями.
Просто, чтобы дать повод для ругани?
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4752
По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы Харькова и Москвы
Отправлено: 03.03.22 - 14:54
#18
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Цитата:
yudjin:
А еще видео увидел.

ахаха, а мне пришлось пообщаться по телефону с родственником, участвующим, и судя по всему весьма активно, в "борьбе за незалежность" ...Скажу сразу: весьма тяжко было говорить. Разговор с зомби... Пришлось по ходу следить за своими словами, ибо любое неосторожное в "защиту действий РФ" - меня б наверное через телефон уже "на месте без суда и следствия". Со вторым также пообщалась. Спокойный по жизни человек говорил со мной , чуть адекватнее первого, но в целом настрой также - идите и едьте, никто никого не звал, всех убивают(но другими словами).У них какие-то свои взгляды. Нам их поведение не понять до конца, у них сейчас агрессия на фоне какой-то непонятной формы зомбирования.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
166
По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы Харькова и Москвы
Отправлено: 03.03.22 - 15:01
#19
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Цитата:
Алиса:
какой-то непонятной формы зомбирования.

Что ж тут непонятного?
Геббельсовская пропаганда своё дело сделала за какие-то 11-12 лет. С 1933 до 1945 годы. Немцы в те годы к СССР, к русским (для них мы все были исключительно русскими) относились точно так же, как сейчас украинские нацисты.
А на Украине бандеровщина никуда не девалась с сороковых годов. Просто сидели, поджав хвосты. В годы "перестройки" они получили свободу, смогли открыто о своих взглядах говорить, детям и внукам своим внушать про Бандеру и Шукевича. А в 2014 году они власть взяли в свои руки. Там целые поколения выросли за эти годы. Их долго лечить придётся...
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
735
Re: По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы...
Отправлено: 03.03.22 - 15:43
#20
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В Мариуполе большая проблема с водой и электричеством, город из-за украинских военных становится концлагерем
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
735
Re: По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы...
Отправлено: 03.03.22 - 15:43
#21
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Если силы ВСУ и нацбаты в Мариуполе не пойдут на переговоры о сдаче, возможны точечные удары для деморализации противника
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12111
По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы Харькова и Москвы
Отправлено: 03.03.22 - 15:59
#22
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