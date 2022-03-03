Отправлено: - 14:54

yudjin:

А еще видео увидел.

Цитата:ахаха, а мне пришлось пообщаться по телефону с родственником, участвующим, и судя по всему весьма активно, в "борьбе за незалежность" ...Скажу сразу: весьма тяжко было говорить. Разговор с зомби... Пришлось по ходу следить за своими словами, ибо любое неосторожное в "защиту действий РФ" - меня б наверное через телефон уже "на месте без суда и следствия". Со вторым также пообщалась. Спокойный по жизни человек говорил со мной , чуть адекватнее первого, но в целом настрой также - идите и едьте, никто никого не звал, всех убивают(но другими словами).У них какие-то свои взгляды. Нам их поведение не понять до конца, у них сейчас агрессия на фоне какой-то непонятной формы зомбирования.