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По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы Харькова и Москвы
По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы Харькова и Москвы
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43682
По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы Харькова и Москвы
Отправлено: 03.03.22 - 13:38
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Донбасе (так Роскомнадзор требует называть войну между Россией и Украиной). "НГ" попросила жительниц двух стран рассказать, что они думают об этом конфликте.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1400
По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы Харькова и Москвы
Отправлено: 03.03.22 - 14:30
Цитата:
меня лично прям передергивает от таких выкриков (хотя я этнический украинец) почему-то ассоциации с фанатиками *запрещенной в РК* организации
Алиса:
незабываемое "Слава украине!" - практически через слово....
незабываемое "Слава украине!" - практически через слово....
меня лично прям передергивает от таких выкриков (хотя я этнический украинец) почему-то ассоциации с фанатиками *запрещенной в РК* организации
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8296
Re: По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы...
Отправлено: 03.03.22 - 14:34
Цитата:
час вытерпел
Цитата:
Да... там это вместо Здравствуйте!
А еще видео увидел. Когда нацики ловят на улице подозрительного прохожего и заставляют его сказать "поляница"... если скажет как-то не на мове, значит москаль-окупант... а если с нужным акцентом, значит свой...
ну не д...лы, б...?
Алиса:
как хватило сил их смотреть?
как хватило сил их смотреть?
час вытерпел
Цитата:
Алиса:
"Слава украине!
"Слава украине!
Да... там это вместо Здравствуйте!
А еще видео увидел. Когда нацики ловят на улице подозрительного прохожего и заставляют его сказать "поляница"... если скажет как-то не на мове, значит москаль-окупант... а если с нужным акцентом, значит свой...
ну не д...лы, б...?
Re: По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы...
Отправлено: 03.03.22 - 14:40
Тест ни о чём.
С таким же успехом можно было подобрать жительниц с диаметрально противоположными мнениями.
Просто, чтобы дать повод для ругани?
С таким же успехом можно было подобрать жительниц с диаметрально противоположными мнениями.
Просто, чтобы дать повод для ругани?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.06.09
- Сообщений:
- 4752
По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы Харькова и Москвы
Отправлено: 03.03.22 - 14:54
Цитата:
ахаха, а мне пришлось пообщаться по телефону с родственником, участвующим, и судя по всему весьма активно, в "борьбе за незалежность" ...Скажу сразу: весьма тяжко было говорить. Разговор с зомби... Пришлось по ходу следить за своими словами, ибо любое неосторожное в "защиту действий РФ" - меня б наверное через телефон уже "на месте без суда и следствия". Со вторым также пообщалась. Спокойный по жизни человек говорил со мной , чуть адекватнее первого, но в целом настрой также - идите и едьте, никто никого не звал, всех убивают(но другими словами).У них какие-то свои взгляды. Нам их поведение не понять до конца, у них сейчас агрессия на фоне какой-то непонятной формы зомбирования.
yudjin:
А еще видео увидел.
А еще видео увидел.
ахаха, а мне пришлось пообщаться по телефону с родственником, участвующим, и судя по всему весьма активно, в "борьбе за незалежность" ...Скажу сразу: весьма тяжко было говорить. Разговор с зомби... Пришлось по ходу следить за своими словами, ибо любое неосторожное в "защиту действий РФ" - меня б наверное через телефон уже "на месте без суда и следствия". Со вторым также пообщалась. Спокойный по жизни человек говорил со мной , чуть адекватнее первого, но в целом настрой также - идите и едьте, никто никого не звал, всех убивают(но другими словами).У них какие-то свои взгляды. Нам их поведение не понять до конца, у них сейчас агрессия на фоне какой-то непонятной формы зомбирования.
По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы Харькова и Москвы
Отправлено: 03.03.22 - 15:01
Цитата:
Что ж тут непонятного?
Геббельсовская пропаганда своё дело сделала за какие-то 11-12 лет. С 1933 до 1945 годы. Немцы в те годы к СССР, к русским (для них мы все были исключительно русскими) относились точно так же, как сейчас украинские нацисты.
А на Украине бандеровщина никуда не девалась с сороковых годов. Просто сидели, поджав хвосты. В годы "перестройки" они получили свободу, смогли открыто о своих взглядах говорить, детям и внукам своим внушать про Бандеру и Шукевича. А в 2014 году они власть взяли в свои руки. Там целые поколения выросли за эти годы. Их долго лечить придётся...
Алиса:
какой-то непонятной формы зомбирования.
какой-то непонятной формы зомбирования.
Что ж тут непонятного?
Геббельсовская пропаганда своё дело сделала за какие-то 11-12 лет. С 1933 до 1945 годы. Немцы в те годы к СССР, к русским (для них мы все были исключительно русскими) относились точно так же, как сейчас украинские нацисты.
А на Украине бандеровщина никуда не девалась с сороковых годов. Просто сидели, поджав хвосты. В годы "перестройки" они получили свободу, смогли открыто о своих взглядах говорить, детям и внукам своим внушать про Бандеру и Шукевича. А в 2014 году они власть взяли в свои руки. Там целые поколения выросли за эти годы. Их долго лечить придётся...
Re: По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы...
Отправлено: 03.03.22 - 15:43
В Мариуполе большая проблема с водой и электричеством, город из-за украинских военных становится концлагерем
Re: По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы...
Отправлено: 03.03.22 - 15:43
Если силы ВСУ и нацбаты в Мариуполе не пойдут на переговоры о сдаче, возможны точечные удары для деморализации противника
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12111
По обе стороны фронта - Что говорят о войне жительницы Харькова и Москвы
Отправлено: 03.03.22 - 15:59
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