Отправлено: - 13:37

ACROS:

На российские деньги поливали грязью россиян - насколько я знаю "Эхо Москвы" - газпромовская структура и финансируется АО "ГАЗПРОМ"- значит КОМУ это надо было.

Цитата:да,газпромовская.по мне так специально чтобы там под руководствомВенедиктова держать всю свору в узде, ну более менее.говорите что хотите мол,но все то знают кто вы и что.