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≡ В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43681
В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 10:03
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Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к сайтам телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) и радиостанции «Эхо Москвы». Соответствующее требование было направлено в Роскомнадзор, вскоре после этого сайты заблокировали, а радио «Эхо Москвы» отключили от эфира.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15916
В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 13:26
#15
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Во-первых, война в России официально не идет


идет специальная военная операция. официально.
равноценно.

Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Если брать мое личное мнение, то операция России это прямая агрессия.


ну так и пишите, мол мое мнение, а то цензура, зажимают.
известно же что новая газета ваш пример для подражания.

Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Знаете, в Германии тоже нашли причину, чтобы запретить коммунистическую партию


ну ,вы наверное знаете то, что не знает Генеральная прокуратура России.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15916
В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 13:29
#16
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Цитата:
Сабыр:
Ох Россия,Россия..


о,новые мысли, а то путевизор,путевизор..
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
160
В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 13:30
#17
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Интересная у вас позиция.

Вы путаете божий дар с яичницей. Свобода слова совсем не означает работу против своего государства.
В США и других странах запада даже в мирное время не возможно существование таких СМИ, как эти в России.
Вы в курсе, что на западе все страны подряд запрещают работу местных филиалов RT?
Я уже не говорю о "демократической" Украине, где несогласных просто убивают.
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
160
В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 13:35
#18
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Цитата:
avisa:
государственная методичка.

Вы путаете информацию с пропагандой и агитацией.
Информации в России никто препятствий не чинит. Иначе бы вы не имели возможности слышать и видеть разные точки зрения. А вот когда кто-то за государственные деньги безнаказанно поливает грязью это государство, это как минимум странно. Не находите?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15916
В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 13:37
#19
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Цитата:
ACROS:
На российские деньги поливали грязью россиян - насколько я знаю "Эхо Москвы" - газпромовская структура и финансируется АО "ГАЗПРОМ"- значит КОМУ это надо было.


да,газпромовская.
по мне так специально чтобы там под руководством
Венедиктова держать всю свору в узде, ну более менее.
говорите что хотите мол,но все то знают кто вы и что.
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