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≡ В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43681
В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 10:03
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Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к сайтам телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) и радиостанции «Эхо Москвы». Соответствующее требование было направлено в Роскомнадзор, вскоре после этого сайты заблокировали, а радио «Эхо Москвы» отключили от эфира.
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T
§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
121
Re: В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 10:03
#1
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Да, долго терпели в России антигосударственные средства массовой информации, ну что ж всему приходит конец! Их бы ещё и привлечь к ответственности за поливание грязью . Вот это было справедливо!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15916
Re: В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 10:13
#2
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зе и гандону эфир предоставили,
чего после этого ждали то?
это как правый сектор в Москве.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2753
Re: В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 10:16
#3
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Цитата:
Tenkisch:
антигосударственные средства массовой

Цитата:
alex_60:
это как правый сектор в Москве.


На российские деньги поливали грязью россиян - насколько я знаю "Эхо Москвы" - газпромовская структура и финансируется АО "ГАЗПРОМ"- значит КОМУ это надо было.
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
160
Re: В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 11:06
#4
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Проснулись...
Давно пора было это сделать. И не предупреждать, а просто закрыть.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12107
Re: В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 11:27
#5
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Газпром финансирует ухо Москвы
А прокуратура запрещает вещание
Тоесть прокуратура прёт против Газпрома а тоесть против Путина

Саботаж!
Надеюсь сотрудников прокуратуры скоро отправят на войну
Там сейчас воевать некому
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15916
Re: В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 11:32
#6
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напоролись на то что хотели.
поделом.
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Г
* Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
72
В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 12:50
#7
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Цитата:
Tenkisch:
терпели в России антигосударственные

Цитата:
Skeptic:
Давно пора было это сделать

Интересная у вас позиция. А "Нашу газету" не хотите закрыть, как критикующую государство издание? И неужели никого не смущает, что закрывать сайты СМИ - это цензура, запрещенная Конституцией...
Профайл
a
§ avisa
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
09.11.12
Сообщений:
29
Re: В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 13:02
#8
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Известное классическое произведение "Спецоперация и мир"
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15916
В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 13:06
#9
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
И неужели никого не смущает, что закрывать сайты СМИ - это цензура, запрещенная Конституцией...


вы похоже настоящую реальность не воспринимаете.
идет война.
эхо и дождь на стороне противника.
Генеральная прокуратура усмотрела на сайтах радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь»*
призывы к экстремистской деятельности и насилию.
Надзорное ведомство также полагает, что они распространяли заведомо
ложную информацию о действиях российских военных во время
специальной операции по защите ДНР и ЛНР.
о какой цензуре вы в таком случае говорите вообще?
и что так обеспокоились?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15556
В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 13:09
#10
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Цитата:
Комментарий проходит проверку.

Это тоже цензура
Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
неужели никого не смущает, что закрывать сайты СМИ - это цензура, запрещенная Конституцией...
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a
§ avisa
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
09.11.12
Сообщений:
29
Re: В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 13:12
#11
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Цитата:
alex_60:
эхо и дождь на стороне противника.

Не знаю, на чьей они стороне, но по крайней мере они пытаются показывать информацию не так однобоко, как разрешает государственная методичка.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
870
В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 13:14
#12
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Да,закрыть рот всем не согласным! Уже не плавно,а пулей летят в СССР.. Ужас.. Кто говорит правду-в тюрьму! Кто мыслит по другому-в тюрьму! Кто вате хочет хоть немного приоткрыть глаза-тоже закрывают. Ох Россия,Россия..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15916
В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 13:18
#13
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Цитата:
avisa:
Не знаю, на чьей они стороне, но по крайней мере они пытаются показывать информацию не так однобоко, как разрешает государственная методичка.


вам больше про трупы нравится?
так это не сюда.
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Г
* Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
72
Re: В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 13:19
#14
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Цитата:
alex_60:
идет война.

Во-первых, война в России официально не идет. Если вы не согласны, тогда вводите по всей стране военное положение, которое предполагает временную цензуру. Так сделали в Украине. Если уж вы говорите о законности принятого решения.
Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
эхо и дождь на стороне противника.

Во-вторых, меня учили, что настоящий журналист защищает не сторону государства, а правду и общечеловеческие ценности. Если брать мое личное мнение, то операция России это прямая агрессия. Дождь и Эхо называют вещи своими именами. Защищают они в первую очередь право российского общества знать правду, в том числе и о реальных потерях армии. Поддерживать Путина никто не обязан.
Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
призывы к экстремистской деятельности и насилию.

Знаете, в Германии тоже нашли причину, чтобы запретить коммунистическую партию. Это не значит, что доводы подотчетных только государству госорганов - есть истина. Такая вот беда в авторитарных и тоталитарных государствах - правоохранители есть, только работают они не по закону, а по телефонному праву.
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