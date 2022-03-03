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≡ Названа дата отключения банков России от SWIFT
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43681
Названа дата отключения банков России от SWIFT
Отправлено: 03.03.22 - 13:07
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Компания SWIFT подтвердила отключение российских банков от своей международной платежной системы. Под санкции попали семь банков: ВТБ, "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Россия", "Совкомбанк" и ВЭБ ("Внешэкономбанк").
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15556
Re: Названа дата отключения банков России от SWIFT
Отправлено: 03.03.22 - 13:07
#1
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После отключения о свифта останется только полностью отключить от интернета
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15916
Названа дата отключения банков России от SWIFT
Отправлено: 03.03.22 - 13:10
#2
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да,конечно.
как только отключат, так сразу войска выведут,
отдадут донбасс на растерзание фашистам,
и скажут извините, так получилось.
больше не будем.

[Исправлено: alex_60, 03.03.2022 - 13:11]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15556
Названа дата отключения банков России от SWIFT
Отправлено: 03.03.22 - 13:19
#3
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Что-то у меня лента.ру перестала открываться
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15916
Названа дата отключения банков России от SWIFT
Отправлено: 03.03.22 - 13:21
#4
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Цитата:
alex_60:
Что-то у меня лента.ру перестала открываться


у меня третий день в хроме не открывается, в мозилле нормально.
но это думаю у меня проблемы с хромом на конкретном устройтве.
дома в хроме открывается.
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