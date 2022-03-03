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В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43681
В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 10:03
Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к сайтам телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) и радиостанции «Эхо Москвы». Соответствующее требование было направлено в Роскомнадзор, вскоре после этого сайты заблокировали, а радио «Эхо Москвы» отключили от эфира.
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T
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 121
Re: В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 10:03
Да, долго терпели в России антигосударственные средства массовой информации, ну что ж всему приходит конец! Их бы ещё и привлечь к ответственности за поливание грязью . Вот это было справедливо!
Re: В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 10:13
зе и гандону эфир предоставили,
чего после этого ждали то?
это как правый сектор в Москве.
чего после этого ждали то?
это как правый сектор в Москве.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2753
Re: В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 10:16
Цитата:
Цитата:
На российские деньги поливали грязью россиян - насколько я знаю "Эхо Москвы" - газпромовская структура и финансируется АО "ГАЗПРОМ"- значит КОМУ это надо было.
Tenkisch:
антигосударственные средства массовой
антигосударственные средства массовой
Цитата:
alex_60:
это как правый сектор в Москве.
это как правый сектор в Москве.
На российские деньги поливали грязью россиян - насколько я знаю "Эхо Москвы" - газпромовская структура и финансируется АО "ГАЗПРОМ"- значит КОМУ это надо было.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 160
Re: В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 11:06
Проснулись...
Давно пора было это сделать. И не предупреждать, а просто закрыть.
Давно пора было это сделать. И не предупреждать, а просто закрыть.
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12107
Re: В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 11:27
Газпром финансирует ухо Москвы
А прокуратура запрещает вещание
Тоесть прокуратура прёт против Газпрома а тоесть против Путина
Саботаж!
Надеюсь сотрудников прокуратуры скоро отправят на войну
Там сейчас воевать некому
А прокуратура запрещает вещание
Тоесть прокуратура прёт против Газпрома а тоесть против Путина
Саботаж!
Надеюсь сотрудников прокуратуры скоро отправят на войну
Там сейчас воевать некому
Re: В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 11:32
напоролись на то что хотели.
поделом.
поделом.
Г
(Журналисты)
- Регистрация:
- 01.03.19
- Сообщений:
- 72
В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 12:50
Цитата:
Цитата:
Интересная у вас позиция. А "Нашу газету" не хотите закрыть, как критикующую государство издание? И неужели никого не смущает, что закрывать сайты СМИ - это цензура, запрещенная Конституцией...
Tenkisch:
терпели в России антигосударственные
терпели в России антигосударственные
Цитата:
Skeptic:
Давно пора было это сделать
Давно пора было это сделать
Интересная у вас позиция. А "Нашу газету" не хотите закрыть, как критикующую государство издание? И неужели никого не смущает, что закрывать сайты СМИ - это цензура, запрещенная Конституцией...
a
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 09.11.12
- Сообщений:
- 29
Re: В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 13:02
Известное классическое произведение "Спецоперация и мир"
В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 13:06
Цитата:
вы похоже настоящую реальность не воспринимаете.
идет война.
эхо и дождь на стороне противника.
Генеральная прокуратура усмотрела на сайтах радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь»*
призывы к экстремистской деятельности и насилию.
Надзорное ведомство также полагает, что они распространяли заведомо
ложную информацию о действиях российских военных во время
специальной операции по защите ДНР и ЛНР.
о какой цензуре вы в таком случае говорите вообще?
и что так обеспокоились?
Георгий ГОВОРОВ:
И неужели никого не смущает, что закрывать сайты СМИ - это цензура, запрещенная Конституцией...
И неужели никого не смущает, что закрывать сайты СМИ - это цензура, запрещенная Конституцией...
вы похоже настоящую реальность не воспринимаете.
идет война.
эхо и дождь на стороне противника.
Генеральная прокуратура усмотрела на сайтах радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь»*
призывы к экстремистской деятельности и насилию.
Надзорное ведомство также полагает, что они распространяли заведомо
ложную информацию о действиях российских военных во время
специальной операции по защите ДНР и ЛНР.
о какой цензуре вы в таком случае говорите вообще?
и что так обеспокоились?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 15556
В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 13:09
Цитата:
Это тоже цензура
Цитата:
Комментарий проходит проверку.
Это тоже цензура
Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
неужели никого не смущает, что закрывать сайты СМИ - это цензура, запрещенная Конституцией...
неужели никого не смущает, что закрывать сайты СМИ - это цензура, запрещенная Конституцией...
a
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 09.11.12
- Сообщений:
- 29
Re: В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 13:12
Цитата:
Не знаю, на чьей они стороне, но по крайней мере они пытаются показывать информацию не так однобоко, как разрешает государственная методичка.
alex_60:
эхо и дождь на стороне противника.
эхо и дождь на стороне противника.
Не знаю, на чьей они стороне, но по крайней мере они пытаются показывать информацию не так однобоко, как разрешает государственная методичка.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 870
В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 13:14
Да,закрыть рот всем не согласным! Уже не плавно,а пулей летят в СССР.. Ужас.. Кто говорит правду-в тюрьму! Кто мыслит по другому-в тюрьму! Кто вате хочет хоть немного приоткрыть глаза-тоже закрывают. Ох Россия,Россия..
В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 13:18
Цитата:
вам больше про трупы нравится?
так это не сюда.
avisa:
Не знаю, на чьей они стороне, но по крайней мере они пытаются показывать информацию не так однобоко, как разрешает государственная методичка.
Не знаю, на чьей они стороне, но по крайней мере они пытаются показывать информацию не так однобоко, как разрешает государственная методичка.
вам больше про трупы нравится?
так это не сюда.
Г
(Журналисты)
- Регистрация:
- 01.03.19
- Сообщений:
- 72
Re: В России заблокировали «Дождь» и «Эхо Москвы»
Отправлено: 03.03.22 - 13:19
Цитата:
Во-первых, война в России официально не идет. Если вы не согласны, тогда вводите по всей стране военное положение, которое предполагает временную цензуру. Так сделали в Украине. Если уж вы говорите о законности принятого решения.
Цитата:
Во-вторых, меня учили, что настоящий журналист защищает не сторону государства, а правду и общечеловеческие ценности. Если брать мое личное мнение, то операция России это прямая агрессия. Дождь и Эхо называют вещи своими именами. Защищают они в первую очередь право российского общества знать правду, в том числе и о реальных потерях армии. Поддерживать Путина никто не обязан.
Цитата:
Знаете, в Германии тоже нашли причину, чтобы запретить коммунистическую партию. Это не значит, что доводы подотчетных только государству госорганов - есть истина. Такая вот беда в авторитарных и тоталитарных государствах - правоохранители есть, только работают они не по закону, а по телефонному праву.
alex_60:
идет война.
идет война.
Во-первых, война в России официально не идет. Если вы не согласны, тогда вводите по всей стране военное положение, которое предполагает временную цензуру. Так сделали в Украине. Если уж вы говорите о законности принятого решения.
Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
эхо и дождь на стороне противника.
эхо и дождь на стороне противника.
Во-вторых, меня учили, что настоящий журналист защищает не сторону государства, а правду и общечеловеческие ценности. Если брать мое личное мнение, то операция России это прямая агрессия. Дождь и Эхо называют вещи своими именами. Защищают они в первую очередь право российского общества знать правду, в том числе и о реальных потерях армии. Поддерживать Путина никто не обязан.
Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
призывы к экстремистской деятельности и насилию.
призывы к экстремистской деятельности и насилию.
Знаете, в Германии тоже нашли причину, чтобы запретить коммунистическую партию. Это не значит, что доводы подотчетных только государству госорганов - есть истина. Такая вот беда в авторитарных и тоталитарных государствах - правоохранители есть, только работают они не по закону, а по телефонному праву.
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