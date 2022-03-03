Отправлено: - 13:19

alex_60:

идет война.

Георгий ГОВОРОВ:

эхо и дождь на стороне противника.

Георгий ГОВОРОВ:

призывы к экстремистской деятельности и насилию.

Цитата:Во-первых, война в России официально не идет. Если вы не согласны, тогда вводите по всей стране военное положение, которое предполагает временную цензуру. Так сделали в Украине. Если уж вы говорите о законности принятого решения.Цитата:Во-вторых, меня учили, что настоящий журналист защищает не сторону государства, а правду и общечеловеческие ценности. Если брать мое личное мнение, то операция России это прямая агрессия. Дождь и Эхо называют вещи своими именами. Защищают они в первую очередь право российского общества знать правду, в том числе и о реальных потерях армии. Поддерживать Путина никто не обязан.Цитата:Знаете, в Германии тоже нашли причину, чтобы запретить коммунистическую партию. Это не значит, что доводы подотчетных только государству госорганов - есть истина. Такая вот беда в авторитарных и тоталитарных государствах - правоохранители есть, только работают они не по закону, а по телефонному праву.