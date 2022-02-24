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Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43681
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 03.03.22 - 10:36
Цитата:
Цитата:
Может уже и подготовились. Узнаем. Да я думаю определённые детали в принципе смогут сделать. Была информация что последний год Россия массово закупала именно станки и промышленное оборудование на Западе, возможно уже готовились.
Kairat stayer:
Почему не предусмотрели и не наладили ранее?
Почему не предусмотрели и не наладили ранее?
Цитата:
Kairat stayer:
Почему не предусмотрели и не наладили ранее?
Почему не предусмотрели и не наладили ранее?
Может уже и подготовились. Узнаем. Да я думаю определённые детали в принципе смогут сделать. Была информация что последний год Россия массово закупала именно станки и промышленное оборудование на Западе, возможно уже готовились.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 03.03.22 - 10:37
Цитата:
Конкретно где лживая информация? Вот у тебя их достаточно, спец по всем вопросам. Не отдадут самолеты, 21 век на дворе, есть договора, соглашения и их нужно будет исполнят. Даже про ТО наверняка отмечено, судами затаскают. Небо закрыто, тогда изоляция, железный занавес и.т.д.
alex_60:
у распространителей лживой и клеветнической информации. так что не болтай много.
у распространителей лживой и клеветнической информации. так что не болтай много.
Конкретно где лживая информация? Вот у тебя их достаточно, спец по всем вопросам. Не отдадут самолеты, 21 век на дворе, есть договора, соглашения и их нужно будет исполнят. Даже про ТО наверняка отмечено, судами затаскают. Небо закрыто, тогда изоляция, железный занавес и.т.д.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 03.03.22 - 10:38
Цитата:
Посмотрим, не будем загадывать.
Janus:
Да я думаю определённые детали в принципе смогут сделать. Была информация что последний год Россия массово закупала именно станки и промышленное оборудование на Западе, возможно уже готовились.
Да я думаю определённые детали в принципе смогут сделать. Была информация что последний год Россия массово закупала именно станки и промышленное оборудование на Западе, возможно уже готовились.
Посмотрим, не будем загадывать.
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 03.03.22 - 10:40
И кстати все забыли про совместный с Китаем широкофюзеляжный самолет которой скоро будут закончен. России такие в принципе в большом количестве не нужны. Далеко все равно практически никто не летает. Но на Кубу и Лат Америку возможно и нужно несколько десятков. Ради 20 самолетов Россия не будет организовывать свое производство. А военные Илы далеко летают.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 352
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 03.03.22 - 10:52
Цитата:
Вы серьезно? Там международные договора и соглашения не выполняются с ИХ стороны, а Вы "нужно будет исполнять"
Kairat stayer:
21 век на дворе, есть договора, соглашения и их нужно будет исполнят
21 век на дворе, есть договора, соглашения и их нужно будет исполнят
Вы серьезно? Там международные договора и соглашения не выполняются с ИХ стороны, а Вы "нужно будет исполнять"
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15916
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 03.03.22 - 11:13
Цитата:
по моему загадываешь тут только ты.
успокойся уже.
Kairat stayer:
Посмотрим, не будем загадывать.
Посмотрим, не будем загадывать.
по моему загадываешь тут только ты.
успокойся уже.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 994
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 03.03.22 - 11:55
Цитата:
Внимательнее нужно быть.
Лизингодатель разорвал договор. И самолёты летать не могут. Там столько бумаг на каждый борт, что любое изменение приковывает борт к земле.
Теперь ещё предстоят разборки по штрафам за нарушение контракта, по оплате за охрану и стоянку уже теперь чужих бортов в России.Цитата:
В ВПК чипы свои, сколько раз повторить?
Там меньше 90 нм практически не используются.
Kairat stayer:
Внимательнее нужно быть, выше не отмечал, что их будут забирать.
Внимательнее нужно быть, выше не отмечал, что их будут забирать.
Внимательнее нужно быть.
Лизингодатель разорвал договор. И самолёты летать не могут. Там столько бумаг на каждый борт, что любое изменение приковывает борт к земле.
Теперь ещё предстоят разборки по штрафам за нарушение контракта, по оплате за охрану и стоянку уже теперь чужих бортов в России.Цитата:
Kairat stayer:
в сети уже есть информация, что будут проблемы.
в сети уже есть информация, что будут проблемы.
В ВПК чипы свои, сколько раз повторить?
Там меньше 90 нм практически не используются.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 03.03.22 - 12:05
Цитата:
Кто тебе сказал, там все данные засекречены, в том числе про жертвы. Но, когда нибудь станет достоянием общественности.
serg kost:
Кто тебе сказал, там все данные засекречены, в том числе про жертвы. Но, когда нибудь станет достоянием общественности.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2837
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 03.03.22 - 13:16
Цитата:
У Аэрофлота по разным данным до 75% парка самолетов Airbus, Boeing и.т.д. в лизинге,
Нет худа без добра!
Россия рванёт в развитии всех отраслей, в которых сейчас зависит от Запада.
Вам советский опыт импортозамещения ничего не говорит? Когда строились газопровод «Бухара-Урал» и нефтепровод «Дружба», ФРГ (канцлер Аденауэр) запретила поставку в СССР магистральных труб большого диаметра. Однако в короткие сроки удалось начать собственное производство в Челябинске. Как вспоминает мама, на челябинских тубах было написано: "Аденауэр вылетел в трубу!"
Kairat stayer:
у части курсирующих между Питером и Москвой и не только электричек, поездов типа Ласточки, двигатели производства или другие страны по лицензии выпускаются от Siemens,
у части курсирующих между Питером и Москвой и не только электричек, поездов типа Ласточки, двигатели производства или другие страны по лицензии выпускаются от Siemens,
У Аэрофлота по разным данным до 75% парка самолетов Airbus, Boeing и.т.д. в лизинге,
Нет худа без добра!
Россия рванёт в развитии всех отраслей, в которых сейчас зависит от Запада.
Вам советский опыт импортозамещения ничего не говорит? Когда строились газопровод «Бухара-Урал» и нефтепровод «Дружба», ФРГ (канцлер Аденауэр) запретила поставку в СССР магистральных труб большого диаметра. Однако в короткие сроки удалось начать собственное производство в Челябинске. Как вспоминает мама, на челябинских тубах было написано: "Аденауэр вылетел в трубу!"
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