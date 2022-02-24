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≡ Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43678
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
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Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
146
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 03.03.22 - 10:36
#810
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Цитата:
Kairat stayer:
Почему не предусмотрели и не наладили ранее?

Цитата:
Kairat stayer:
Почему не предусмотрели и не наладили ранее?

Может уже и подготовились. Узнаем. Да я думаю определённые детали в принципе смогут сделать. Была информация что последний год Россия массово закупала именно станки и промышленное оборудование на Западе, возможно уже готовились.
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2758
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 03.03.22 - 10:37
#811
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Цитата:
alex_60:
у распространителей лживой и клеветнической информации. так что не болтай много.


Конкретно где лживая информация? Вот у тебя их достаточно, спец по всем вопросам. Не отдадут самолеты, 21 век на дворе, есть договора, соглашения и их нужно будет исполнят. Даже про ТО наверняка отмечено, судами затаскают. Небо закрыто, тогда изоляция, железный занавес и.т.д.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2758
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 03.03.22 - 10:38
#812
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Цитата:
Janus:
Да я думаю определённые детали в принципе смогут сделать. Была информация что последний год Россия массово закупала именно станки и промышленное оборудование на Западе, возможно уже готовились.


Посмотрим, не будем загадывать.
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
146
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 03.03.22 - 10:40
#813
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И кстати все забыли про совместный с Китаем широкофюзеляжный самолет которой скоро будут закончен. России такие в принципе в большом количестве не нужны. Далеко все равно практически никто не летает. Но на Кубу и Лат Америку возможно и нужно несколько десятков. Ради 20 самолетов Россия не будет организовывать свое производство. А военные Илы далеко летают.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
352
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 03.03.22 - 10:52
#814
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Цитата:
Kairat stayer:
21 век на дворе, есть договора, соглашения и их нужно будет исполнят

Вы серьезно? Там международные договора и соглашения не выполняются с ИХ стороны, а Вы "нужно будет исполнять" :lol: :lol: :lol:
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15904
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 03.03.22 - 11:13
#815
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Цитата:
Kairat stayer:
Посмотрим, не будем загадывать.


по моему загадываешь тут только ты.
успокойся уже.
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