Отправлено: - 10:37

alex_60:

у распространителей лживой и клеветнической информации. так что не болтай много.

Цитата:Конкретно где лживая информация? Вот у тебя их достаточно, спец по всем вопросам. Не отдадут самолеты, 21 век на дворе, есть договора, соглашения и их нужно будет исполнят. Даже про ТО наверняка отмечено, судами затаскают. Небо закрыто, тогда изоляция, железный занавес и.т.д.