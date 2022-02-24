Отправлено: - 10:08

Kairat stayer:

Они также используются в военно-промышленном комплексе, космической отрасли и.т.д. Ранее обсуждали, что лидеры MediaTek, TSMC и другие компании производят чипы от 4 нм. а Россия 65 нм. освоила.

Kairat stayer:

У Аэрофлота по разным данным до 75% парка самолетов Airbus, Boeing и.т.д. в лизинге, обслуживать не будут, это уже безопасности пассажиров касается.

Цитата:Исправьте методичку. В ВПК и космосе чипы у России полностью свои. И там не нужно меньше, чем 65 нм, а иногда и 250 нм в силу надёжности и долговечности при экстремальных нагрузках и температурах.Цитата:И тут в методичке ошибка.Лизингодатели хотят забрать самолёты.Но не могут отправить в Россию своих лётчиков, потому что для них небо закрыто.И эти самолёты тоже не могут перегоняться российскими лётчиками, потому что Запад небо для них закрыл.И что там со штрафами и оплатой за охрану и стоянку уже чужих самолётов, это отдельный разговор.