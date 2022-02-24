Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. Читать новость
Kairat stayer: На вскидку, не только мое мнение. Думал будет блицкриг, не получился. Харьков русскоязычный город, думал цветами будут встречать, не встречали. Думал подготовился к санкциям, а тут заморозка активов. Грозил пальчиком цивилизованному миру, мол будете помогать, получите ответку. Помогают оружием, боеприпасами и.т.д.
В других ветках, в том числе в народных новостях отдельные форумчане отмечают, что желательно не освещать в одностороннем порядке, предлагают обсуждать более разносторонне. Ниже по ссылке интервью Ю.Латыниной (Серый ее рекомендовал) с Юрией Бутусовым он из Харькова.
Kairat stayer: Kairat stayer: На вскидку, не только мое мнение. Думал будет блицкриг, не получился. Харьков русскоязычный город, думал цветами будут встречать, не встречали. Думал подготовился к санкциям, а тут заморозка активов. Грозил пальчиком цивилизованному миру, мол будете помогать, получите ответку. Помогают оружием, боеприпасами и.т.д. В других ветках, в том числе в народных новостях отдельные форумчане отмечают, что желательно не освещать в одностороннем порядке, предлагают обсуждать более разносторонне. Ниже по ссылке интервью Ю.Латыниной (Серый ее рекомендовал) с Юрией Бутусовым он из Харькова. Здесь:
Kairat stayer: Они также используются в военно-промышленном комплексе, космической отрасли и.т.д. Ранее обсуждали, что лидеры MediaTek, TSMC и другие компании производят чипы от 4 нм. а Россия 65 нм. освоила.
Исправьте методичку. В ВПК и космосе чипы у России полностью свои. И там не нужно меньше, чем 65 нм, а иногда и 250 нм в силу надёжности и долговечности при экстремальных нагрузках и температурах. Цитата:
Kairat stayer: У Аэрофлота по разным данным до 75% парка самолетов Airbus, Boeing и.т.д. в лизинге, обслуживать не будут, это уже безопасности пассажиров касается.
И тут в методичке ошибка. Лизингодатели хотят забрать самолёты. Но не могут отправить в Россию своих лётчиков, потому что для них небо закрыто. И эти самолёты тоже не могут перегоняться российскими лётчиками, потому что Запад небо для них закрыл. И что там со штрафами и оплатой за охрану и стоянку уже чужих самолётов, это отдельный разговор.
Внимательнее нужно быть, выше не отмечал, что их будут забирать. Время от времени их нужно обслуживать, производят зарубежные специалисты типа ТО согласно графика. При необходимости меняют детали, где ресурс на грани.
Kairat stayer: Внимательнее нужно быть, выше не отмечал, что их будут забирать. Время от времени их нужно обслуживать, производят зарубежные специалисты типа ТО согласно графика. При необходимости меняют детали, где ресурс на грани.
1. Самолеты не вернут, это уже понятно. 2. Количество рейсов, особенно заграничных уменьшилось, следовательно столько самолетов не нужно. 3.Следовательные выпавшие самолеты пойдут на запчасти пока не наладят производство своих. МС-21 уже летает. Он полностью Российский.
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