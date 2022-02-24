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≡ Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43678
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
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Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2758
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 03.03.22 - 08:57
#795
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Цитата:
таноми52:
Похоже,ACROS, вы поменялись убеждениями с Кайратом


Оценку и прогнозы не давал, отмечал, что в освещении с обоих сторон объективности мало и дезы много. Как никто другой, армейская специальность шифровальщик и в этих вопросах знаю толк.
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2758
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 03.03.22 - 09:26
#796
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Цитата:
Kairat stayer:
На вскидку, не только мое мнение. Думал будет блицкриг, не получился. Харьков русскоязычный город, думал цветами будут встречать, не встречали. Думал подготовился к санкциям, а тут заморозка активов. Грозил пальчиком цивилизованному миру, мол будете помогать, получите ответку. Помогают оружием, боеприпасами и.т.д.


В других ветках, в том числе в народных новостях отдельные форумчане отмечают, что желательно не освещать в одностороннем порядке, предлагают обсуждать более разносторонне. Ниже по ссылке интервью Ю.Латыниной (Серый ее рекомендовал) с Юрией Бутусовым он из Харькова.

Здесь:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2753
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 03.03.22 - 09:33
#797
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Цитата:
Kairat stayer:
Kairat stayer: На вскидку, не только мое мнение. Думал будет блицкриг, не получился. Харьков русскоязычный город, думал цветами будут встречать, не встречали. Думал подготовился к санкциям, а тут заморозка активов. Грозил пальчиком цивилизованному миру, мол будете помогать, получите ответку. Помогают оружием, боеприпасами и.т.д. В других ветках, в том числе в народных новостях отдельные форумчане отмечают, что желательно не освещать в одностороннем порядке, предлагают обсуждать более разносторонне. Ниже по ссылке интервью Ю.Латыниной (Серый ее рекомендовал) с Юрией Бутусовым он из Харькова. Здесь:


Вы сами себя цитируете - сами себе отвечаете - с самим собой дискутируете: - это какой то новый способ вести диалог ??
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
723
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 03.03.22 - 09:39
#798
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Правда от дяди Миши из Киева
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
723
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 03.03.22 - 09:40
#799
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Цитата:
ACROS:
Вы сами себя цитируете - сами себе отвечаете

Люблю себя любимого :lol:
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2758
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 03.03.22 - 09:49
#800
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Цитата:
ACROS:
Вы сами себя цитируете...


Да, память хорошая, цитирую дискуссии в которых участвовал до 10 лет, только за последний день не цитирую.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15904
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 03.03.22 - 09:57
#801
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Цитата:
ACROS:
Вы сами себя цитируете - сами себе отвечаете


Цитата:
Kairat stayer:
Да, память хорошая, цитирую


готовый анекдот.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
993
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 03.03.22 - 10:08
#802
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Цитата:
Kairat stayer:
Они также используются в военно-промышленном комплексе, космической отрасли и.т.д. Ранее обсуждали, что лидеры MediaTek, TSMC и другие компании производят чипы от 4 нм. а Россия 65 нм. освоила.

Исправьте методичку. В ВПК и космосе чипы у России полностью свои. И там не нужно меньше, чем 65 нм, а иногда и 250 нм в силу надёжности и долговечности при экстремальных нагрузках и температурах.
Цитата:
Kairat stayer:
У Аэрофлота по разным данным до 75% парка самолетов Airbus, Boeing и.т.д. в лизинге, обслуживать не будут, это уже безопасности пассажиров касается.

И тут в методичке ошибка.
Лизингодатели хотят забрать самолёты.
Но не могут отправить в Россию своих лётчиков, потому что для них небо закрыто.
И эти самолёты тоже не могут перегоняться российскими лётчиками, потому что Запад небо для них закрыл.
И что там со штрафами и оплатой за охрану и стоянку уже чужих самолётов, это отдельный разговор.
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15904
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 03.03.22 - 10:16
#803
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Цитата:
serg kost:
Лизингодатели хотят забрать самолёты.


вроде решили их вообще не отдавать.
пока по крайней мере.
и не из-за летчиков,а из-за ареста
вкладов России .
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2758
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 03.03.22 - 10:21
#804
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Цитата:
serg kost:
Исправьте методичку.


Цитата:
serg kost:
И тут в методичке ошибка.


Есть доказательства, тогда в студию, ярлыки не вешайте.
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2758
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 03.03.22 - 10:24
#805
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Цитата:
serg kost:
Лизингодатели хотят забрать самолёты.


Внимательнее нужно быть, выше не отмечал, что их будут забирать. Время от времени их нужно обслуживать, производят зарубежные специалисты типа ТО согласно графика. При необходимости меняют детали, где ресурс на грани.
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2758
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 03.03.22 - 10:27
#806
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То же самое по Ласточкам, Сапсанам двигатели не вечные, при поломке нужны будут комплектующие, их просто не будут предоставлять.

Цитата:
serg kost:
В ВПК и космосе чипы у России полностью свои. И там не нужно меньше, чем 65 нм, а иногда и 250 нм в силу надёжности и долговечности при экстремальных нагрузках и температурах.


Посмотрим, время всё расставит по местам, в сети уже есть информация, что будут проблемы.
Профайл
Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
146
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 03.03.22 - 10:31
#807
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Цитата:
Kairat stayer:
Внимательнее нужно быть, выше не отмечал, что их будут забирать. Время от времени их нужно обслуживать, производят зарубежные специалисты типа ТО согласно графика. При необходимости меняют детали, где ресурс на грани.

1. Самолеты не вернут, это уже понятно.
2. Количество рейсов, особенно заграничных уменьшилось, следовательно столько самолетов не нужно.
3.Следовательные выпавшие самолеты пойдут на запчасти пока не наладят производство своих. МС-21 уже летает. Он полностью Российский.
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15904
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 03.03.22 - 10:33
#808
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Цитата:
Kairat stayer:
что будут проблемы.


у распространителей лживой и клеветнической информации.
так что не болтай много.
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2758
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 03.03.22 - 10:34
#809
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Цитата:
Janus:
3.Следовательные выпавшие самолеты пойдут на запчасти пока не наладят производство своих.


Почему не предусмотрели и не наладили ранее?
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