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≡ Эвакуированные из Украины казахстанцы рассказали об обстановке в стране
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43678
Эвакуированные из Украины казахстанцы рассказали об обстановке в стране
Отправлено: 02.03.22 - 10:07
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Эвакуированные из Украины казахстанцы прилетели в Нур-Султан и рассказали об остановке в стране, сложностях в пути и своих друзьях, оставшихся в местах боевых действий.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15551
Re: Эвакуированные из Украины казахстанцы рассказали об...
Отправлено: 02.03.22 - 10:07
#1
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А че Куата так и не эвакуировали? Это ж надо было так лохануться с побегом :lol:
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24404
Re: Эвакуированные из Украины казахстанцы рассказали об...
Отправлено: 02.03.22 - 14:19
#2
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Цитата:
maxsaf:
А че Куата так и не эвакуировали?

Наверное, каким то МЭРом - будет... :lol: ;-)
Профайл
П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
149
Re: Эвакуированные из Украины казахстанцы рассказали об...
Отправлено: 03.03.22 - 10:22
#3
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Я вообще считаю, что такую тему нельзя затрагивать в наших сетях. Газета печатает данные со слов женщины, которая не предоставила никаких доказательств своих слов. Ехала по степи и увидела детский дом разбомбленный? Это ещё надо определить из окна мчащего авто, что это данный объект.
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