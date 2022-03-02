Re: Эвакуированные из Украины казахстанцы рассказали об...

Отправлено: - 10:22

Я вообще считаю, что такую тему нельзя затрагивать в наших сетях. Газета печатает данные со слов женщины, которая не предоставила никаких доказательств своих слов. Ехала по степи и увидела детский дом разбомбленный? Это ещё надо определить из окна мчащего авто, что это данный объект.