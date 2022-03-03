Re: Депутат призвал отменить 10-процентную премию по тенговым...

Отправлено: - 01:05

О какой премии идёт речь?

Это не премия,а возмещение убытков,причём даже не в полном объёме.

Курс одномоментно упал на 15%,возмещать собираются только 10,и то найдётся очередной идиот с заботой о малоимущих за чужой счёт.

Не лучше ли депутатов дармоедов безмозглых, разогнать и на эти деньги оказать помощь малоимущим.