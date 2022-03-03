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≡ Депутат призвал отменить 10-процентную премию по тенговым депозитам казахстанцев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43674
Депутат призвал отменить 10-процентную премию по тенговым депозитам казахстанцев
Отправлено: 03.03.22 - 01:05
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Депутат Мажилиса Аманжан Жамалов выступил против 10-процентной премии государства по тенговым депозитам казахстанцев. Он предложил отменить премию как неэффективную, а освободившиеся средства направить на поддержку социально уязвимых слоев населения и на индексацию социальных платежей на уровень инфляции.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8505
Re: Депутат призвал отменить 10-процентную премию по тенговым...
Отправлено: 03.03.22 - 01:05
#1
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О какой премии идёт речь?
Это не премия,а возмещение убытков,причём даже не в полном объёме.
Курс одномоментно упал на 15%,возмещать собираются только 10,и то найдётся очередной идиот с заботой о малоимущих за чужой счёт.
Не лучше ли депутатов дармоедов безмозглых, разогнать и на эти деньги оказать помощь малоимущим.
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