Отправлено: - 00:52

elektron:

И остановят войну и выведут войска, когда с коричневой грязью будет покончено.

[Исправлено: Muad Dib, 03.03.2022 - 00:53]

Цитата:Очень похоже на деятельность так называемого кремлебота. Наводите используемыми клише, чуть что, сразу надо вспомнить Ирак, пакетик с порошком, теперь добавили про, которая умирает за дом.Саддам наделал много бед. Вы когда вспоминаете про Ирак, еще обязательно перечислите предшествующие его подвиги. Не зря его казнили за преступления против человечности.После американцы налажали - да.И где был Путин, почему не ввёл санкции против США?Далее, сейчас даже сотрудники памятников и музеев холокоста выступают с критикой эсплуатации термина "геноцид" предлогом нападения на Украину.По версии Путина был геноцид, по версии международных организаций - нет.За эту операцию ВС РФ убьют больше украинцев (военных и гражданских), чем общие потери у двух-трёх Донбассов.Между тем, по Харькову вчера работал стратегический бомбардировщик Ту-22м3, которые также носит ЯО.И да, к слову о патриотизме, перебирайтесь в Россию, хотя бы в Калининград. Чтобы с народом стойко перенести предстоящие тяготы и лишения.