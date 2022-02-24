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≡ Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
 
 
Страница 53 из 53«1...515253
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43674
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
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Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14969
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 02.03.22 - 23:55
#780
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Цитата:
elektron:
Айфон пользу приносит, хотя и замена есть.

Я про замену и говорю. И желание иметь именно Айфон - понты чистой воды. Если уж сильно нужно - есть же Казахстан рядом)). Правда, с гарантией будет тягомотно.

[Исправлено: Victor Yang, 02.03.2022 - 23:56]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
992
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 03.03.22 - 00:01
#781
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Цитата:
Минобороны РФ: В ходе спецоперации на Украине погибло 498 российских военных
Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, есть потери: 498 российских военных погибли при исполнении воинского долга, — заявил он. — 1597 наших товарищей получили ранения".
По словам Конашенкова, семьям погибших оказывается вся возможная помощь.
Также, по данным ведомства, потери среди украинских националистов и военнослужащих составляют более 2870, ранено также около 3700 человек. Т
олько по подтверждённым данным, количество пленных украинских военных и силовиков составляет 572 человека.
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
138
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 03.03.22 - 00:04
#782
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Какие айфоны, кому они нужны... Их будет не на что покупать. Господи, велика степь казахская, и дураков в ней несчесть :lol:

Грядущая утечка специалистов, учитывая, что их и так немного, гораздо хуже.

Потери у украинской стороны: гражданских более двух тысяч (официально).
Армия ВСУ - 20-25 тысяч (неофициально).

[Исправлено: Muad Dib, 03.03.2022 - 00:06]

[Исправлено: Muad Dib, 03.03.2022 - 00:08]
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
350
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 03.03.22 - 00:15
#783
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Цитата:
Don Julio:
Айфоны перестанут продавать в России!!!! Какое горе!!!

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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
138
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 03.03.22 - 00:20
#784
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Генассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой РФ должна остановить войну и вывести свои войска с территории Украины



* Резолюция имеет формальный характер

[Исправлено: Muad Dib, 03.03.2022 - 00:21]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8800
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 03.03.22 - 00:27
#785
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Цитата:
Muad Dib:
Резолюция имеет формальный характер

А никакой другой она и иметь не может. В Ираке за пакетик порошка, признали США химоружием. И нет страны. А кто в ответе? Где санкции?

[Исправлено: elektron, 02.03.2022 - 19:28]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8800
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 03.03.22 - 00:31
#786
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Цитата:
Muad Dib:
Генассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой РФ должна остановить войну и вывести свои войска с территории Украины

И остановят войну и выведут войска, когда с коричневой грязью будет покончено.
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
138
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 03.03.22 - 00:52
#787
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Цитата:
elektron:
И остановят войну и выведут войска, когда с коричневой грязью будет покончено.


Очень похоже на деятельность так называемого кремлебота. Наводите используемыми клише, чуть что, сразу надо вспомнить Ирак, пакетик с порошком, теперь добавили про коричневую мразь, которая умирает за дом.

Саддам наделал много бед. Вы когда вспоминаете про Ирак, еще обязательно перечислите предшествующие его подвиги. Не зря его казнили за преступления против человечности.
После американцы налажали - да.
И где был Путин, почему не ввёл санкции против США?

Далее, сейчас даже сотрудники памятников и музеев холокоста выступают с критикой эсплуатации термина "геноцид" предлогом нападения на Украину.

По версии Путина был геноцид, по версии международных организаций - нет.

За эту операцию ВС РФ убьют больше украинцев (военных и гражданских), чем общие потери у двух-трёх Донбассов.

Между тем, по Харькову вчера работал стратегический бомбардировщик Ту-22м3, которые также носит ЯО.

И да, к слову о патриотизме, перебирайтесь в Россию, хотя бы в Калининград. Чтобы с народом стойко перенести предстоящие тяготы и лишения.

[Исправлено: Muad Dib, 03.03.2022 - 00:53]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24404
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 03.03.22 - 01:00
#788
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Цитата:
Muad Dib:
И да, к слову о патриотизме, перебирайтесь в Россию, хотя бы в Калининград.

А мне, и тут, в моей деревне - хорошо... :lol: ;-) :-P
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