Отправлено: - 23:37

elektron:

Ну от продаж айфонов вряд ли откажутся. А вот анонсированный новый фильм Бетмен не покажут, вот такие злыдни.

Цитата:Что одно, что другое - прихоть и развлекуха. А вообще эти санкции долгосрочно сами санкционеры не выдержат, я думаю. Рынок-то немаленький. Все расчитывают что быстро всё закончится, войска выведут и санкции снимут. Если нет - ныть начнут и выпрашивать у правительства снять санкции. В рыночной экономике самостоятельно отказываться от покупателя - как-то нелогично. И наверняка может сказаться на уровне безработицы.