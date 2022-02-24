Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. Читать новость
Брифинг официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова по состоянию на 10.00 2 марта 2022 года Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации, продолжая успешные наступательные действия, установила контроль над населенными пунктами СТАРОБЕЛЬСК и СВАТОВО. С начала проведения специальной военной операции глубина продвижения составила 75 километров. Группировка войск Донецкой Народной Республики, расширив полосу наступления, установила контроль над населенными пунктами КАЛИНОВКА, ЛЕБЕДИНСКОЕ, ПИОНЕРСКОЕ, КАРЛА МАРКСА, НИКОЛАЕВКА и ОСИПЕНКО. Продвижение вперед с начала операции составило 58 километров. Подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации установлен контроль над населенными пунктами ТОКМАК и ВАСИЛЬЕВКА, где украинские военнослужащие отказывались от сопротивления и добровольно сложили оружие. После подписания ими расписок об отказе участвовать в боевых действиях украинские военнослужащие вернутся к своим семьям. Российскими подразделениями вооруженных сил взят под полный контроль областной центр ХЕРСОН. Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме. Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает. Продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения. Силами оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России нанесен массированный авиационный удар по военной инфраструктуре Украины. Поражено 67 объектов. В целях пресечения информационных атак против России, по технологическим объектам Службы безопасности Украины и 72-го главного центра психологических операций, нанесен удар высокоточным оружием в городе КИЕВ. Выведена из строя аппаратная вещания телевышки. В результате удара разрушений жилых домов не допущено. Всего за время операции выведены из строя 1502 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них: 51 пункт управления и узел связи украинских вооруженных сил, 38 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 51 радиолокационная станция. Уничтожено 47 самолетов на земле и 11 самолетов в воздухе, 472 танка и других боевых бронированных машин, 62 реактивные системы залпового огня, 206 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники, 46 беспилотных летательных аппаратов.
Как кто: - НАН или ЕБЛН. Рыба гниёт с головы. В сегодняшней ситуации он банкует: завтра привезёт свои баксы, поменяет на дешёвое, девальвированное тенге и выкупить оставшую промышленность и будет у него и у семьи не 50%, а 99%.
А какие могут санкции у торгашей!? Они такие дурные, что могут пилить сук на котором сидят? Могут назло маме отморозить уши? Айфоны перестанут продавать в России!!!! Какое горе!!! А и какое горе!? Айфон теряет немаленький рынок России, который тут же заполнится китайскими, корейскими, вьетнамскими аналогами. И не факт,что они смогут отвоевать рынок даже через несколько лет. А и у кого будет горе!? Я себе не представляю, ситуацию, когда мне в магазине откажутся что-то продать под каким-то идиотско-надуманным предлогом. А если и так, я схожу в другой магазин. Мне-не трудно!
elektron: Ну от продаж айфонов вряд ли откажутся. А вот анонсированный новый фильм Бетмен не покажут, вот такие злыдни.
Что одно, что другое - прихоть и развлекуха. А вообще эти санкции долгосрочно сами санкционеры не выдержат, я думаю. Рынок-то немаленький. Все расчитывают что быстро всё закончится, войска выведут и санкции снимут. Если нет - ныть начнут и выпрашивать у правительства снять санкции. В рыночной экономике самостоятельно отказываться от покупателя - как-то нелогично. И наверняка может сказаться на уровне безработицы.
Victor Yang: Что одно, что другое - прихоть и развлекуха
Ну не совсем так. Айфон пользу приносит, хотя и замена есть. А вот фильм, тут да. Но согласен, и то и другое есть чем заменить. А вот всё остальное уже сложнее. Скорее больше себе вредят, чем России. Ну или тем, у кого деньги в Российские компании и акции инвестированы. Но это всё временно. Я даже не сомневаюсь, что всё это уже на нужных уровнях обговорено.
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