Отправлено: - 20:37

yudjin:

рожки, масло подсолнечное, мясо кур, яйцо. У нас же акимат считает, что только этим питается народ.

Цитата:Жить стало лучше,вот во времена СССР на отрывных календарях были заметки для домохозяек,типа что делать если неожиданно припёрлись гости 56 человек,а у вас из съедобного только горбушки высохшего хлеба ,килограмм муки и несколько картошин.