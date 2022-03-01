Отправлено: - 22:39

alex_60:

дайте определение что такое Народная Новость.

Цитата:Народная новость - это сообщения пользователей о событиях в Костанае, Казахстане и мире, которые могут быть интересными для других читателей. Допустимо выражение автором народной новости своего отношения к этим событиям.Редакция редактирует орфографию и пунктуацию без изменения смысла новости. Если сообщение не нарушает правил сайта, то после модерации оно публикуется.Автор народной новости несет ответственность за достоверность изложенной информации по законодательству РК.