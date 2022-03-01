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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24403
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.03.22 - 01:02
#3651
Комментарий удален модератором.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12136
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.03.22 - 01:06
#3652
Комментарий удален модератором.
Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12136
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.03.22 - 01:08
#3653
Комментарий удален модератором.
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
940
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.03.22 - 11:35
#3654
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Уважаемые пользователи! Редакция дала возможность пользователю abaika95 высказать свою позицию по вопросу пользователя Серый волк, поскольку в этом вопросе упоминался его ник. Дальнейшее обсуждение в этой ветке считаем нецелесообразным. Идите во флуд, пожалуйста. И постарайтесь воздержаться от оскорблений и навешивания ярлыков.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15901
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.03.22 - 19:13
#3655
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вопрос такой.
некто ильяс дает перечень укрканалов, и это редакция публикует как народная новость.
некто сайлау дает ссылку на фейк на другом сайте, и это проходит как народная новость.
доколе?
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
940
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.03.22 - 20:13
#3656
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Цитата:
alex_60:
некто ильяс дает перечень укрканалов, и это редакция публикует как народная новость

Размещение ссылок на сайты иностранных государств не является нарушением правил.
Цитата:
alex_60:
некто сайлау дает ссылку на фейк на другом сайте, и это проходит как народная новость.

Редакция не проверяет подлинность информации, публикуемой в Народных новостях и комментариях. Если вы считаете, что это фейк, опровергайте фактами.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15901
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.03.22 - 20:22
#3657
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Цитата:
Тимур Гафуров:


дайте определение что такое Народная Новость.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
729
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.03.22 - 20:34
#3658
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Если вы считаете, что это фейк, опровергайте фактами.

Опровергли фактами. Выложено НАСТОЯЩЕЕ полное обращение Рамзана Кадырова
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
940
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 02.03.22 - 22:39
#3659
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Цитата:
alex_60:
дайте определение что такое Народная Новость.

Народная новость - это сообщения пользователей о событиях в Костанае, Казахстане и мире, которые могут быть интересными для других читателей. Допустимо выражение автором народной новости своего отношения к этим событиям.
Редакция редактирует орфографию и пунктуацию без изменения смысла новости. Если сообщение не нарушает правил сайта, то после модерации оно публикуется.
Автор народной новости несет ответственность за достоверность изложенной информации по законодательству РК.
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