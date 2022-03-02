Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Кадыров сдался
Кадыров сдался
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43674
Кадыров сдался
Отправлено: 02.03.22 - 18:59
Сегодня на ватцапе главная новость о том , как любимец Путина, президент чеченской республики пошел в попятную, от былой бравады не осталось и следа.
Читать новость
Читать новость
Re: Кадыров сдался
Отправлено: 02.03.22 - 18:59
Re: Кадыров сдался
Отправлено: 02.03.22 - 19:06
Друзья, фейки о тысячах убитых чеченцах не выдерживают никакой критики. Заявляю, что за все время проведения мероприятий на территории Украины погибли из числа уроженцев Чеченской Республики, к сожалению, 2 сотрудника Минобороны РФ и шестеро ранено, об этом я уже говорил ранее. Пострадавших из числа Росгвардии по ЧР нет. Украинским пропагандистам костью в городе стали чеченские бойцы, поэтому именно на них они бросили все свои фейкосилы. Скажу вам даже более. Я нахожусь на связи с нашими бойцами. Для них после выполнения боевого приказа важно, чтобы о чеченских подразделениях осталось уважительное впечатление у мирного населения, и такое распоряжение идёт сверху от нашего Верховного Главнокомандующего. Так оно и происходит. Недавно к нашим ребятам подошли женщины с детьми и попросили помощи с продуктами и ночлегом. Естественно, им помогли, и будут помогать, пока в этом есть необходимость. Они в тепле, сытые и защищенные. И это происходит повсеместно. Приятно слышать от уст таких людей слова благодарности и признания, что они ошибались в российских военных, когда считали их головорезами. Повторяю. Потерь среди чеченцев, кроме указанных выше, на ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕТ. Мирное население может смело обращаться за помощью к нашим ребятам - помогут, накормят, отогреют. Молитесь, делайте дуа за наших ребят! И все, ин ша Аллахl, будет хорошо! Рамзан Кадыров
Re: Кадыров сдался
Отправлено: 02.03.22 - 19:07
Цитата:
Очередной фейк)) ПОСМОТРИ ЭТО ВЫСТУПЛЕНИЕ РАМЗАНА КАДЫРОВА ПОЛНОСТЬЮ))))
сайлау курманов:
Очередной фейк)) ПОСМОТРИ ЭТО ВЫСТУПЛЕНИЕ РАМЗАНА КАДЫРОВА ПОЛНОСТЬЮ))))
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15900
Re: Кадыров сдался
Отправлено: 02.03.22 - 19:10
может хватит уже, это же не народная новость, а фейк из интернета.
один перечень укрканалов дает как нн, и ее пускают в эфир,
этот фейк из однокласников выдает как нн., и ее пускают.
один перечень укрканалов дает как нн, и ее пускают в эфир,
этот фейк из однокласников выдает как нн., и ее пускают.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15900
Re: Кадыров сдался
Отправлено: 02.03.22 - 19:22
стыдно должно быть, как можно распространять то что
в вацапе прислали.
вроде не мальчик уже.
в вацапе прислали.
вроде не мальчик уже.
Re: Кадыров сдался
Отправлено: 02.03.22 - 19:25
Рамзан Кадыров прямо на камеру говорит - у нас нет желания воевать против украинского народа,видите ли населению раздали много оружия. Тут же он в руках держит фото своего генерала, которого сегодня утром убили.
Re: Кадыров сдался
Отправлено: 02.03.22 - 19:26
Re: Кадыров сдался
Отправлено: 02.03.22 - 19:27
Цитата:
Посмотрите видео полностью и извинитесь за вранье. Никакого генерала не убили. Это видео снято 26 февраля
сайлау курманов:
Рамзан Кадыров прямо на камеру говорит - у нас нет желания воевать против украинского народа,видите ли населению раздали много оружия. Тут же он в руках держит фото своего генерала, которого сегодня утром убили.
Рамзан Кадыров прямо на камеру говорит - у нас нет желания воевать против украинского народа,видите ли населению раздали много оружия. Тут же он в руках держит фото своего генерала, которого сегодня утром убили.
Посмотрите видео полностью и извинитесь за вранье. Никакого генерала не убили. Это видео снято 26 февраля
Re: Кадыров сдался
Отправлено: 02.03.22 - 19:48
Извините пожалуйста, однако мы смотрим не только российское ТВ, вот только что мэр Харькова Игорь Терехов по ВВС прямо и сказал- русские крылатыми ракетами просто утюжат их город. Весь мир ополчился против русских, даже на заседании ООН во время выступления Лаврова вся аудитория демонстративно покинула зал заседания
Кадыров сдался
Отправлено: 02.03.22 - 19:53
Цитата:
Вот эти ВВС и дурманят вам мозги, и в итоге Вы становитесь лжецом. Вы не хотите видеть реальность, Вам не пошла впрок пробирка Колина Пауэлла, Вы и дальше позволяете американцам дурачить Вас.
сайлау курманов:
Вот эти ВВС и дурманят вам мозги, и в итоге Вы становитесь лжецом. Вы не хотите видеть реальность, Вам не пошла впрок пробирка Колина Пауэлла, Вы и дальше позволяете американцам дурачить Вас.
Кадыров сдался
Отправлено: 02.03.22 - 19:57
Совсем скоро вся эта ложь вылезет наружу, и Вам будет очень стыдно......
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 35
|Зарегистрированные пользователи: Домовенок, гражданин СССР, maxsaf
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать