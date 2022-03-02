Re: Кадыров сдался

Отправлено: - 19:06

Друзья, фейки о тысячах убитых чеченцах не выдерживают никакой критики. Заявляю, что за все время проведения мероприятий на территории Украины погибли из числа уроженцев Чеченской Республики, к сожалению, 2 сотрудника Минобороны РФ и шестеро ранено, об этом я уже говорил ранее. Пострадавших из числа Росгвардии по ЧР нет. Украинским пропагандистам костью в городе стали чеченские бойцы, поэтому именно на них они бросили все свои фейкосилы. Скажу вам даже более. Я нахожусь на связи с нашими бойцами. Для них после выполнения боевого приказа важно, чтобы о чеченских подразделениях осталось уважительное впечатление у мирного населения, и такое распоряжение идёт сверху от нашего Верховного Главнокомандующего. Так оно и происходит. Недавно к нашим ребятам подошли женщины с детьми и попросили помощи с продуктами и ночлегом. Естественно, им помогли, и будут помогать, пока в этом есть необходимость. Они в тепле, сытые и защищенные. И это происходит повсеместно. Приятно слышать от уст таких людей слова благодарности и признания, что они ошибались в российских военных, когда считали их головорезами. Повторяю. Потерь среди чеченцев, кроме указанных выше, на ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕТ. Мирное население может смело обращаться за помощью к нашим ребятам - помогут, накормят, отогреют. Молитесь, делайте дуа за наших ребят! И все, ин ша Аллахl, будет хорошо! Рамзан Кадыров