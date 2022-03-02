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≡ Кадыров сдался
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43674
Кадыров сдался
Отправлено: 02.03.22 - 18:59
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Сегодня на ватцапе главная новость о том , как любимец Путина, президент чеченской республики пошел в попятную, от былой бравады не осталось и следа.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5125
Re: Кадыров сдался
Отправлено: 02.03.22 - 18:59
#1
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
725
Re: Кадыров сдался
Отправлено: 02.03.22 - 19:06
#2
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Друзья, фейки о тысячах убитых чеченцах не выдерживают никакой критики. Заявляю, что за все время проведения мероприятий на территории Украины погибли из числа уроженцев Чеченской Республики, к сожалению, 2 сотрудника Минобороны РФ и шестеро ранено, об этом я уже говорил ранее. Пострадавших из числа Росгвардии по ЧР нет. Украинским пропагандистам костью в городе стали чеченские бойцы, поэтому именно на них они бросили все свои фейкосилы. Скажу вам даже более. Я нахожусь на связи с нашими бойцами. Для них после выполнения боевого приказа важно, чтобы о чеченских подразделениях осталось уважительное впечатление у мирного населения, и такое распоряжение идёт сверху от нашего Верховного Главнокомандующего. Так оно и происходит. Недавно к нашим ребятам подошли женщины с детьми и попросили помощи с продуктами и ночлегом. Естественно, им помогли, и будут помогать, пока в этом есть необходимость. Они в тепле, сытые и защищенные. И это происходит повсеместно. Приятно слышать от уст таких людей слова благодарности и признания, что они ошибались в российских военных, когда считали их головорезами. Повторяю. Потерь среди чеченцев, кроме указанных выше, на ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕТ. Мирное население может смело обращаться за помощью к нашим ребятам - помогут, накормят, отогреют. Молитесь, делайте дуа за наших ребят! И все, ин ша Аллахl, будет хорошо! Рамзан Кадыров
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
725
Re: Кадыров сдался
Отправлено: 02.03.22 - 19:07
#3
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Цитата:
сайлау курманов:

:lol: :lol: :lol: Очередной фейк)) ПОСМОТРИ ЭТО ВЫСТУПЛЕНИЕ РАМЗАНА КАДЫРОВА ПОЛНОСТЬЮ))))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15900
Re: Кадыров сдался
Отправлено: 02.03.22 - 19:10
#4
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может хватит уже, это же не народная новость, а фейк из интернета.
один перечень укрканалов дает как нн, и ее пускают в эфир,
этот фейк из однокласников выдает как нн., и ее пускают.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15900
Re: Кадыров сдался
Отправлено: 02.03.22 - 19:22
#5
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стыдно должно быть, как можно распространять то что
в вацапе прислали.
вроде не мальчик уже.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5125
Re: Кадыров сдался
Отправлено: 02.03.22 - 19:25
#6
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Рамзан Кадыров прямо на камеру говорит - у нас нет желания воевать против украинского народа,видите ли населению раздали много оружия. Тут же он в руках держит фото своего генерала, которого сегодня утром убили.
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
725
Re: Кадыров сдался
Отправлено: 02.03.22 - 19:26
#7
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
725
Re: Кадыров сдался
Отправлено: 02.03.22 - 19:27
#8
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Цитата:
сайлау курманов:
Рамзан Кадыров прямо на камеру говорит - у нас нет желания воевать против украинского народа,видите ли населению раздали много оружия. Тут же он в руках держит фото своего генерала, которого сегодня утром убили.

Посмотрите видео полностью и извинитесь за вранье. Никакого генерала не убили. Это видео снято 26 февраля
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5125
Re: Кадыров сдался
Отправлено: 02.03.22 - 19:48
#9
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Извините пожалуйста, однако мы смотрим не только российское ТВ, вот только что мэр Харькова Игорь Терехов по ВВС прямо и сказал- русские крылатыми ракетами просто утюжат их город. Весь мир ополчился против русских, даже на заседании ООН во время выступления Лаврова вся аудитория демонстративно покинула зал заседания
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
725
Кадыров сдался
Отправлено: 02.03.22 - 19:53
#10
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Цитата:
сайлау курманов:

Вот эти ВВС и дурманят вам мозги, и в итоге Вы становитесь лжецом. Вы не хотите видеть реальность, Вам не пошла впрок пробирка Колина Пауэлла, Вы и дальше позволяете американцам дурачить Вас.
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
725
Кадыров сдался
Отправлено: 02.03.22 - 19:57
#11
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Совсем скоро вся эта ложь вылезет наружу, и Вам будет очень стыдно......
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