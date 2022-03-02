Прогноз на 5 дней
ясно-9°C
  • 771 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • Ю, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Токаев поручил снести резиденцию Президента в Алматы
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43674
Токаев поручил снести резиденцию Президента в Алматы
Отправлено: 02.03.22 - 16:49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здание резиденции Президента в Алматы будет снесено. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали. Здание сдали в эксплуатацию в 1995 году. В 2022 году планировалась реконструкция фасада здания.
Читать новость

Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14966
Re: Токаев поручил снести резиденцию Президента в Алматы
Отправлено: 02.03.22 - 16:49
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Символично.
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
236
Re: Токаев поручил снести резиденцию Президента в Алматы
Отправлено: 02.03.22 - 19:22
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно, а как там наш пенсионер то?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: гражданин СССР, maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS