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Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43673
Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 02.03.22 - 15:13
В Нур-Султане оштрафовали водителя авто, на заднем стекле которого был размещен знак Z. Читатели "НГ" также сообщают, что в Костанае сегодня был замечен автомобиль с таким же знаком.
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Г
(Журналисты)
- Регистрация:
- 01.03.19
- Сообщений:
- 70
Re: Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 02.03.22 - 15:13
Маленький какой-то штраф. Нужно было дать 55 МРП.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2706
Re: Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 02.03.22 - 15:23
Цитата:
За что? За то, что наклеил букву на свой автомобиль? Имел полное право, это не запрещено. Или за то, что поддержал Россию? Странная позиция для журналиста.
Сказывается обучение по американским грантам?
Георгий ГОВОРОВ:
Маленький какой-то штраф. Нужно было дать 55 МРП.
Маленький какой-то штраф. Нужно было дать 55 МРП.
За что? За то, что наклеил букву на свой автомобиль? Имел полное право, это не запрещено. Или за то, что поддержал Россию? Странная позиция для журналиста.
Сказывается обучение по американским грантам?
Re: Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 02.03.22 - 15:30
Цитата:
неее...это говорит маленький наваленок внутри.
Интересно, а почему это сразу Z... может это N -на боку... Nur-sultan.
Козлов я:
Сказывается обучение по американским грантам?
Сказывается обучение по американским грантам?
неее...это говорит маленький наваленок внутри.
Интересно, а почему это сразу Z... может это N -на боку... Nur-sultan.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 719
Re: Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 02.03.22 - 15:36
"Нарушение правил эксплуатации транспортных средств" А какое правило нарушил? На задних стеклах пишут все, что угодно, и всех штрафуют?? Вот это номер))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1399
Re: Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 02.03.22 - 15:40
хм, смотрим КОАП РК ст.590 часть 5
Статья 590. Нарушение правил эксплуатации транспортных средств :
5. Управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, за исключением случаев, указанных в части шестой настоящей статьи, –
тогда, полагаю, ещё и должен быть указан пункт из тех.регламента или национального стандарта, условий, который был нарушен, не?
Статья 590. Нарушение правил эксплуатации транспортных средств :
5. Управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, за исключением случаев, указанных в части шестой настоящей статьи, –
тогда, полагаю, ещё и должен быть указан пункт из тех.регламента или национального стандарта, условий, который был нарушен, не?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 989
Re: Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 02.03.22 - 15:41
Цитата:
Кто-то видит заднее стекло на костанайском фургончике?
Очередная ошибка наших журналистов.
в Костанае сегодня также был замечен автомобиль со знаком Z на заднем стекле.
Кто-то видит заднее стекло на костанайском фургончике?
Очередная ошибка наших журналистов.
П
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.17
- Сообщений:
- 146
Re: Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 02.03.22 - 15:50
Заказ-авто ещё не оштрафовали? Пойду сдирать наклейку от греха подальше. Хотя бы ничего ужасного в этом не вижу. Интересно, а на грязной двери авто можно поставить знак кумира 80-х Зорро?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14966
Re: Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 02.03.22 - 15:58
Весьма странная формулировка.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2748
Re: Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 02.03.22 - 15:58
Цитата:
Какой вы кровожадный: может он ещё в маске был со шпагой на боку и играл в ЗОРРО.
Цитата:
Можно было и похитрее сделать: написать ВЕСЬ латинский алфавит ( тем более переходим на латиницу; всё в цвет) мелким шрифтом и выделить крупно только эту букву - Z-: и сказать что ты учитель латинского алфавита: - кто бы и что сказал ? Перебор в излишнем лизании.
Георгий ГОВОРОВ:
Нужно было дать 55 МРП.
Нужно было дать 55 МРП.
Какой вы кровожадный: может он ещё в маске был со шпагой на боку и играл в ЗОРРО.
Цитата:
yudjin:
это сразу Z... может это N -на боку
это сразу Z... может это N -на боку
Можно было и похитрее сделать: написать ВЕСЬ латинский алфавит ( тем более переходим на латиницу; всё в цвет) мелким шрифтом и выделить крупно только эту букву - Z-: и сказать что ты учитель латинского алфавита: - кто бы и что сказал ? Перебор в излишнем лизании.
Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 02.03.22 - 16:14
Цитата:
можно еще и окулистом прикинуться
ACROS:
и сказать что ты учитель латинского алфавита:
и сказать что ты учитель латинского алфавита:
можно еще и окулистом прикинуться
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24403
Re: Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 02.03.22 - 16:34
Цитата:
Акренели - совсем.
Как говорит Марик...
гражданин СССР:
Вот это номер))
Вот это номер))
Акренели - совсем.
Как говорит Марик...
-
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