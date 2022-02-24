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≡ Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
 
 
Страница 52 из 52«1...505152
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43673
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
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Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2836
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 02.03.22 - 13:41
#765
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Цитата:
maxsaf:
Сьедобных - мало


Класс! :lol:
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
989
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 02.03.22 - 13:50
#766
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Россия прекратила выплаты по внешним долгам.
Сумма арестованных на Западе госрезервов России примерно равна, или даже менее суммы этих арестованных долларов и евро.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24403
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 02.03.22 - 14:35
#767
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Цитата:
ACROS:
Так что 1:0 в пользу Украины.

Говорят, этим летом, ни одного дождя,
не будет... :lol: ;-)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1819
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 02.03.22 - 14:44
#768
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Хорошая статья, поясняющая суть происходящего. Всенепременно дочитать до конца.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
989
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 02.03.22 - 14:51
#769
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Цитата:
Брифинг официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова по состоянию на 10.00 2 марта 2022 года
Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации, продолжая успешные наступательные действия, установила контроль над населенными пунктами СТАРОБЕЛЬСК и СВАТОВО. С начала проведения специальной военной операции глубина продвижения составила 75 километров.
Группировка войск Донецкой Народной Республики, расширив полосу наступления, установила контроль над населенными пунктами КАЛИНОВКА, ЛЕБЕДИНСКОЕ, ПИОНЕРСКОЕ, КАРЛА МАРКСА, НИКОЛАЕВКА и ОСИПЕНКО. Продвижение вперед с начала операции составило 58 километров.
Подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации установлен контроль над населенными пунктами ТОКМАК и ВАСИЛЬЕВКА, где украинские военнослужащие отказывались от сопротивления и добровольно сложили оружие. После подписания ими расписок об отказе участвовать в боевых действиях украинские военнослужащие вернутся к своим семьям.
Российскими подразделениями вооруженных сил взят под полный контроль областной центр ХЕРСОН. Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме. Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает. Продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения.
Силами оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России нанесен массированный авиационный удар по военной инфраструктуре Украины. Поражено 67 объектов.
В целях пресечения информационных атак против России, по технологическим объектам Службы безопасности Украины и 72-го главного центра психологических операций, нанесен удар высокоточным оружием в городе КИЕВ. Выведена из строя аппаратная вещания телевышки. В результате удара разрушений жилых домов не допущено.
Всего за время операции выведены из строя 1502 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них: 51 пункт управления и узел связи украинских вооруженных сил, 38 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 51 радиолокационная станция. Уничтожено 47 самолетов на земле и 11 самолетов в воздухе, 472 танка и других боевых бронированных машин, 62 реактивные системы залпового огня, 206 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники, 46 беспилотных летательных аппаратов.


[Исправлено: serg kost, 02.03.2022 - 14:52]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
157
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 02.03.22 - 15:02
#770
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Смотрите на Ютубе "Мир сегодня с Юрием Подолякой":
Всё по полочкам раскладывает три раза в день.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2748
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 02.03.22 - 16:10
#771
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Цитата:
yudjin:
кто мешал 30 лет развивать


Как кто: - НАН или ЕБЛН. Рыба гниёт с головы. В сегодняшней ситуации он банкует: завтра привезёт свои баксы, поменяет на дешёвое, девальвированное тенге и выкупить оставшую промышленность и будет у него и у семьи не 50%, а 99%.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
719
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 02.03.22 - 16:27
#772
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украинские СМИ продолжают пририсовывать "Z" к украинской технике, выдавая ее за захваченную
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