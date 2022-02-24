Отправлено: - 14:51

Брифинг официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова по состоянию на 10.00 2 марта 2022 года

Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации, продолжая успешные наступательные действия, установила контроль над населенными пунктами СТАРОБЕЛЬСК и СВАТОВО. С начала проведения специальной военной операции глубина продвижения составила 75 километров.

Группировка войск Донецкой Народной Республики, расширив полосу наступления, установила контроль над населенными пунктами КАЛИНОВКА, ЛЕБЕДИНСКОЕ, ПИОНЕРСКОЕ, КАРЛА МАРКСА, НИКОЛАЕВКА и ОСИПЕНКО. Продвижение вперед с начала операции составило 58 километров.

Подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации установлен контроль над населенными пунктами ТОКМАК и ВАСИЛЬЕВКА, где украинские военнослужащие отказывались от сопротивления и добровольно сложили оружие. После подписания ими расписок об отказе участвовать в боевых действиях украинские военнослужащие вернутся к своим семьям.

Российскими подразделениями вооруженных сил взят под полный контроль областной центр ХЕРСОН. Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме. Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает. Продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения.

Силами оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России нанесен массированный авиационный удар по военной инфраструктуре Украины. Поражено 67 объектов.

В целях пресечения информационных атак против России, по технологическим объектам Службы безопасности Украины и 72-го главного центра психологических операций, нанесен удар высокоточным оружием в городе КИЕВ. Выведена из строя аппаратная вещания телевышки. В результате удара разрушений жилых домов не допущено.

Всего за время операции выведены из строя 1502 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них: 51 пункт управления и узел связи украинских вооруженных сил, 38 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 51 радиолокационная станция. Уничтожено 47 самолетов на земле и 11 самолетов в воздухе, 472 танка и других боевых бронированных машин, 62 реактивные системы залпового огня, 206 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники, 46 беспилотных летательных аппаратов.

[Исправлено: serg kost, 02.03.2022 - 14:52]

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