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≡ Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43673
Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 02.03.22 - 15:13
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В Нур-Султане оштрафовали водителя авто, на заднем стекле которого был размещен знак Z. Читатели "НГ" также сообщают, что в Костанае сегодня был замечен автомобиль с таким же знаком.
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Г
§ Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
70
Re: Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 02.03.22 - 15:13
#1
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Маленький какой-то штраф. Нужно было дать 55 МРП.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2706
Re: Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 02.03.22 - 15:23
#2
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Маленький какой-то штраф. Нужно было дать 55 МРП.

За что? За то, что наклеил букву на свой автомобиль? Имел полное право, это не запрещено. Или за то, что поддержал Россию? Странная позиция для журналиста.
Сказывается обучение по американским грантам?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8287
Re: Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 02.03.22 - 15:30
#3
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Цитата:
Козлов я:
Сказывается обучение по американским грантам?

неее...это говорит маленький наваленок внутри. ;-)

Интересно, а почему это сразу Z... может это N -на боку... Nur-sultan.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
719
Re: Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 02.03.22 - 15:36
#4
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"Нарушение правил эксплуатации транспортных средств" А какое правило нарушил? На задних стеклах пишут все, что угодно, и всех штрафуют?? Вот это номер))
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1399
Re: Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 02.03.22 - 15:40
#5
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хм, смотрим КОАП РК ст.590 часть 5
Статья 590. Нарушение правил эксплуатации транспортных средств :
5. Управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, за исключением случаев, указанных в части шестой настоящей статьи, –

тогда, полагаю, ещё и должен быть указан пункт из тех.регламента или национального стандарта, условий, который был нарушен, не?
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
989
Re: Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 02.03.22 - 15:41
#6
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Цитата:
в Костанае сегодня также был замечен автомобиль со знаком Z на заднем стекле.

Кто-то видит заднее стекло на костанайском фургончике?
Очередная ошибка наших журналистов.
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П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
146
Re: Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 02.03.22 - 15:50
#7
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Заказ-авто ещё не оштрафовали? Пойду сдирать наклейку от греха подальше. Хотя бы ничего ужасного в этом не вижу. Интересно, а на грязной двери авто можно поставить знак кумира 80-х Зорро? :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14966
Re: Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 02.03.22 - 15:58
#8
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Весьма странная формулировка.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2748
Re: Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 02.03.22 - 15:58
#9
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Нужно было дать 55 МРП.


Какой вы кровожадный: может он ещё в маске был со шпагой на боку и играл в ЗОРРО.

Цитата:
yudjin:
это сразу Z... может это N -на боку

Можно было и похитрее сделать: написать ВЕСЬ латинский алфавит ( тем более переходим на латиницу; всё в цвет) мелким шрифтом и выделить крупно только эту букву - Z-: и сказать что ты учитель латинского алфавита: - кто бы и что сказал ? Перебор в излишнем лизании.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8287
Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 02.03.22 - 16:14
#10
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Цитата:
ACROS:
и сказать что ты учитель латинского алфавита:

можно еще и окулистом прикинуться
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24403
Re: Авто с наклейкой Z: водителя оштрафовали в Нур-Султане
Отправлено: 02.03.22 - 16:34
#11
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Цитата:
гражданин СССР:
Вот это номер))

Акренели - совсем.
Как говорит Марик... :lol: ;-)
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