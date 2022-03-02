Отправлено: - 15:58

Георгий ГОВОРОВ:

Нужно было дать 55 МРП.

yudjin:

это сразу Z... может это N -на боку

Цитата:Какой вы кровожадный: может он ещё в маске был со шпагой на боку и играл в ЗОРРО.Цитата:Можно было и похитрее сделать: написать ВЕСЬ латинский алфавит ( тем более переходим на латиницу; всё в цвет) мелким шрифтом и выделить крупно только эту букву - Z-: и сказать что ты учитель латинского алфавита: - кто бы и что сказал ? Перебор в излишнем лизании.