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≡ Где можно купить социальные продукты в Рудном по предельным ценам?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43671
Где можно купить социальные продукты в Рудном по предельным ценам?
Отправлено: 02.03.22 - 12:32
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Список магазинов, торгующих продукцией из стабилизационного фонда, предоставила пресс-служба акима Рудного. Как сообщает рудненский городской отдел сельского хозяйства, в этих магазинах можно купить продукты из социального списка.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8285
Re: Где можно купить социальные продукты в Рудном по предельным...
Отправлено: 02.03.22 - 12:32
#1
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В следующем номере НГ в рубрике вкусная жисть надо разместить подборку рецептов из следующих видов продуктов:
рожки, масло подсолнечное, мясо кур, яйцо.
У нас же акимат считает, что только этим питается народ.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15548
Где можно купить социальные продукты в Рудном по предельным ценам?
Отправлено: 02.03.22 - 12:45
#2
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Цитата:
yudjin:
рожки, масло подсолнечное, мясо кур, яйцо.

Мысленно представил - вкусно выглядит)
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