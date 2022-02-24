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Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43671
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 02.03.22 - 11:34
Цитата:
Цитата:
моя первая реакция на прочитанное была точно такой же))
ACROS: Единственный выход из сложившейся патовой ситуации для Путина и России
Цитата:
maxsaf:
Чё за бред
Чё за бред
моя первая реакция на прочитанное была точно такой же))
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 02.03.22 - 11:43
Цитата:
Да нет: никогда их не смотрел и не слушал, как ни странно "Хабар-24" и "КТК" - они как третья сторона более ОБЬЕКТИВНЫ - смотрю и делаю СВОИ выводы.
alex_60:
теперь эхо и дождь закрыли
теперь эхо и дождь закрыли
Да нет: никогда их не смотрел и не слушал, как ни странно "Хабар-24" и "КТК" - они как третья сторона более ОБЬЕКТИВНЫ - смотрю и делаю СВОИ выводы.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2836
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 02.03.22 - 11:45
Цитата:
Вот это-то меня и удивило - один день, а ACROS. всегда взвешенный, умный уже делает выводы!
А Путин не "долбит", и вовсе не маленькую, страну, а именно потому что не хочет жертв среди мирных граждан, да и среди военных, занимается военными и жизненно важными объектами.
А иначе бы раскатал, раздолбал бы "странишку" в пух и прах в два дня!
ACROS:
Да нет вроде: - я уже на второй день войнушки написал что Путин проиграл. Какой позор на весь мир: - уже неделю долбит маленькую страну, а она не хочет СДАВАТЬСЯ.
Да нет вроде: - я уже на второй день войнушки написал что Путин проиграл. Какой позор на весь мир: - уже неделю долбит маленькую страну, а она не хочет СДАВАТЬСЯ.
Вот это-то меня и удивило - один день, а ACROS. всегда взвешенный, умный уже делает выводы!
А Путин не "долбит", и вовсе не маленькую, страну, а именно потому что не хочет жертв среди мирных граждан, да и среди военных, занимается военными и жизненно важными объектами.
А иначе бы раскатал, раздолбал бы "странишку" в пух и прах в два дня!
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 02.03.22 - 11:53
Цитата:
Первоисточник этих запретов - ДЕЙСТВИЯ Путина; значит его команда бездарная - ВСЁ не предусмотрела и НЕ ВСЁ просчитала. Последствия будут катострофическими: чёрт с ними с россиянами, с Путиным и с самой Россией: они знали на что шли - это БОЛЬНЕЕ всего ударит по нам: пусть они хоть поубивают друг-друга до последнего человека украинцы и русские, мне от этого не жарко и не холодно: - мы то тут при чём, мой бизнес при чём?? Уже ВСЁ подорожало: гербециды, запчасти, семена и всё остальное.
Добринцофф:
Бизнесу эти запреты точно не нужны
Бизнесу эти запреты точно не нужны
Первоисточник этих запретов - ДЕЙСТВИЯ Путина; значит его команда бездарная - ВСЁ не предусмотрела и НЕ ВСЁ просчитала. Последствия будут катострофическими: чёрт с ними с россиянами, с Путиным и с самой Россией: они знали на что шли - это БОЛЬНЕЕ всего ударит по нам: пусть они хоть поубивают друг-друга до последнего человека украинцы и русские, мне от этого не жарко и не холодно: - мы то тут при чём, мой бизнес при чём?? Уже ВСЁ подорожало: гербециды, запчасти, семена и всё остальное.
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 02.03.22 - 11:54
а я, кстати, просматриваю новости с разных источников, и с Дождя, и с 360, и Евроньюс) и в инсту Зеленского заглядываю, и украинских блогеров) вот первый с россией 1 только не смотрю)
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 02.03.22 - 12:01
Цитата:
Пятой точкой почувствовал - дело пахнет керосином.
Цитата:
В 39 -году, красные комкоры тоже так пели: "...броня крепка и танки наши быстры....", а закончили петь в 45 -году,потеряв 27 000 000 ни в чём неповинных людей. Ситуация конечно тогда кардинально другая была: - но тоже был очередной ВОЖДЬ и ВЕРА в его талант полководца была НЕИСТОВОЙ..
таноми52:
уже делает выводы!
уже делает выводы!
Пятой точкой почувствовал - дело пахнет керосином.
Цитата:
таноми52:
А иначе бы раскатал, раздолбал бы "странишку" в пух и прах в два дня
А иначе бы раскатал, раздолбал бы "странишку" в пух и прах в два дня
В 39 -году, красные комкоры тоже так пели: "...броня крепка и танки наши быстры....", а закончили петь в 45 -году,потеряв 27 000 000 ни в чём неповинных людей. Ситуация конечно тогда кардинально другая была: - но тоже был очередной ВОЖДЬ и ВЕРА в его талант полководца была НЕИСТОВОЙ..
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 02.03.22 - 12:02
Цитата:
В деревне - Интернет плохой, что бы к САМОМУ КЛОУНУ, заглядывать.
lavprof:
и с Дождя, и с 360, и Евроньюс) и
и с Дождя, и с 360, и Евроньюс) и
В деревне - Интернет плохой, что бы к САМОМУ КЛОУНУ, заглядывать.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 02.03.22 - 12:11
Цитата:
ну мы же незалежные... таки незалежные... шо просто жуть...
а кто мешал 30 лет развивать семеноводство, строить заводы по производству удобрений, тракторов и комбайнов?... нееее, не тех, которые только этикетку переклеивают.
Выбрали свой уникальный казахстанский путь под чутким руководством кормчего, партии и правительства... думали как в поговорке: будет баран - будет всё! ... привезем из Китая, России и всего мира...
ну так и баранов то нет в достаточном количестве... но есть якобы незалежность... баннерная
Мне понравился Лукашенко в последнем интервью Соловьеву пару недель назад. Когда его спросил о независимости...о чём вы, какая независимость в современном мире? все зависят от всех.
ACROS:
это БОЛЬНЕЕ всего ударит по нам:
это БОЛЬНЕЕ всего ударит по нам:
ну мы же незалежные... таки незалежные... шо просто жуть...
а кто мешал 30 лет развивать семеноводство, строить заводы по производству удобрений, тракторов и комбайнов?... нееее, не тех, которые только этикетку переклеивают.
Выбрали свой уникальный казахстанский путь под чутким руководством кормчего, партии и правительства... думали как в поговорке: будет баран - будет всё! ... привезем из Китая, России и всего мира...
ну так и баранов то нет в достаточном количестве... но есть якобы незалежность... баннерная
Мне понравился Лукашенко в последнем интервью Соловьеву пару недель назад. Когда его спросил о независимости...о чём вы, какая независимость в современном мире? все зависят от всех.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 02.03.22 - 12:26
Цитата:
Нет ничего постояннее перемен. Постепенно баланс восстановится. У Казахстана сейчас огромные возможности стать посредником между РФ и санкционными товарами.
ACROS:
Уже ВСЁ подорожало: гербециды, запчасти, семена и всё остальное.
Уже ВСЁ подорожало: гербециды, запчасти, семена и всё остальное.
Нет ничего постояннее перемен. Постепенно баланс восстановится. У Казахстана сейчас огромные возможности стать посредником между РФ и санкционными товарами.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 02.03.22 - 12:32
Цитата:
Законы рынка мешали. В Казахстане нет такого рынка большого, чтобы мог конкурировать по стоимости - чем выше производительность - тем ниже себестоимость. Ориентироваться сразу на экспорт тоже как-то нереально.
yudjin:
а кто мешал 30 лет развивать семеноводство, строить заводы по производству удобрений, тракторов и комбайнов?.
а кто мешал 30 лет развивать семеноводство, строить заводы по производству удобрений, тракторов и комбайнов?.
Законы рынка мешали. В Казахстане нет такого рынка большого, чтобы мог конкурировать по стоимости - чем выше производительность - тем ниже себестоимость. Ориентироваться сразу на экспорт тоже как-то нереально.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 02.03.22 - 12:35
Цитата:
скорее похеренное сельское хозяйство... все совхозы развалили, в город подались на юристов и экономистов.
Victor Yang:
Законы рынка мешали.
Законы рынка мешали.
скорее похеренное сельское хозяйство... все совхозы развалили, в город подались на юристов и экономистов.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 02.03.22 - 12:42
Цитата:
И психологов)
yudjin:
в город подались на юристов и экономистов.
в город подались на юристов и экономистов.
И психологов)
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 02.03.22 - 12:43
Цитата:
Сьедобных - мало
yudjin:
ну так и баранов то нет в достаточном количестве...
ну так и баранов то нет в достаточном количестве...
Сьедобных - мало
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 02.03.22 - 13:11
Цитата:
Да и вообще шанс сделать технологический рывок.
Victor Yang:
У Казахстана сейчас огромные возможности стать посредником между РФ и санкционными товарами.
У Казахстана сейчас огромные возможности стать посредником между РФ и санкционными товарами.
Да и вообще шанс сделать технологический рывок.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 717
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 02.03.22 - 13:35
Цитата:
Скатертью дорога
ACROS:
Я тоже не исключение
Я тоже не исключение
Скатертью дорога
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