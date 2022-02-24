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≡ Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
 
 
Страница 51 из 52«1...49505152»
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43671
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
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Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
349
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 02.03.22 - 11:34
#750
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Цитата:
ACROS: Единственный выход из сложившейся патовой ситуации для Путина и России

Цитата:
maxsaf:
Чё за бред

моя первая реакция на прочитанное была точно такой же))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2746
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 02.03.22 - 11:43
#751
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Цитата:
alex_60:
теперь эхо и дождь закрыли


Да нет: никогда их не смотрел и не слушал, как ни странно "Хабар-24" и "КТК" - они как третья сторона более ОБЬЕКТИВНЫ - смотрю и делаю СВОИ выводы.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2836
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 02.03.22 - 11:45
#752
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Цитата:
ACROS:
Да нет вроде: - я уже на второй день войнушки написал что Путин проиграл. Какой позор на весь мир: - уже неделю долбит маленькую страну, а она не хочет СДАВАТЬСЯ.


Вот это-то меня и удивило - один день, а ACROS. всегда взвешенный, умный уже делает выводы!
А Путин не "долбит", и вовсе не маленькую, страну, а именно потому что не хочет жертв среди мирных граждан, да и среди военных, занимается военными и жизненно важными объектами.
А иначе бы раскатал, раздолбал бы "странишку" в пух и прах в два дня!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2746
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 02.03.22 - 11:53
#753
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Цитата:
Добринцофф:
Бизнесу эти запреты точно не нужны


Первоисточник этих запретов - ДЕЙСТВИЯ Путина; значит его команда бездарная - ВСЁ не предусмотрела и НЕ ВСЁ просчитала. Последствия будут катострофическими: чёрт с ними с россиянами, с Путиным и с самой Россией: они знали на что шли - это БОЛЬНЕЕ всего ударит по нам: пусть они хоть поубивают друг-друга до последнего человека украинцы и русские, мне от этого не жарко и не холодно: - мы то тут при чём, мой бизнес при чём?? Уже ВСЁ подорожало: гербециды, запчасти, семена и всё остальное.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
349
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 02.03.22 - 11:54
#754
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а я, кстати, просматриваю новости с разных источников, и с Дождя, и с 360, и Евроньюс) и в инсту Зеленского заглядываю, и украинских блогеров) вот первый с россией 1 только не смотрю)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2746
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 02.03.22 - 12:01
#755
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Цитата:
таноми52:
уже делает выводы!


Пятой точкой почувствовал - дело пахнет керосином.

Цитата:
таноми52:
А иначе бы раскатал, раздолбал бы "странишку" в пух и прах в два дня


В 39 -году, красные комкоры тоже так пели: "...броня крепка и танки наши быстры....", а закончили петь в 45 -году,потеряв 27 000 000 ни в чём неповинных людей. Ситуация конечно тогда кардинально другая была: - но тоже был очередной ВОЖДЬ и ВЕРА в его талант полководца была НЕИСТОВОЙ..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2746
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 02.03.22 - 12:02
#756
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Цитата:
lavprof:
и с Дождя, и с 360, и Евроньюс) и


В деревне - Интернет плохой, что бы к САМОМУ КЛОУНУ, заглядывать.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8285
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 02.03.22 - 12:11
#757
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Цитата:
ACROS:
это БОЛЬНЕЕ всего ударит по нам:

ну мы же незалежные... таки незалежные... шо просто жуть...
а кто мешал 30 лет развивать семеноводство, строить заводы по производству удобрений, тракторов и комбайнов?... нееее, не тех, которые только этикетку переклеивают.
Выбрали свой уникальный казахстанский путь под чутким руководством кормчего, партии и правительства... думали как в поговорке: будет баран - будет всё! ... привезем из Китая, России и всего мира...
ну так и баранов то нет в достаточном количестве... но есть якобы незалежность... баннерная

Мне понравился Лукашенко в последнем интервью Соловьеву пару недель назад. Когда его спросил о независимости...о чём вы, какая независимость в современном мире? все зависят от всех.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14964
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 02.03.22 - 12:26
#758
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Цитата:
ACROS:
Уже ВСЁ подорожало: гербециды, запчасти, семена и всё остальное.

Нет ничего постояннее перемен. Постепенно баланс восстановится. У Казахстана сейчас огромные возможности стать посредником между РФ и санкционными товарами.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14964
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 02.03.22 - 12:32
#759
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Цитата:
yudjin:
а кто мешал 30 лет развивать семеноводство, строить заводы по производству удобрений, тракторов и комбайнов?.

Законы рынка мешали. В Казахстане нет такого рынка большого, чтобы мог конкурировать по стоимости - чем выше производительность - тем ниже себестоимость. Ориентироваться сразу на экспорт тоже как-то нереально.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8285
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 02.03.22 - 12:35
#760
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Цитата:
Victor Yang:
Законы рынка мешали.

скорее похеренное сельское хозяйство... все совхозы развалили, в город подались на юристов и экономистов.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15548
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 02.03.22 - 12:42
#761
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Цитата:
yudjin:
в город подались на юристов и экономистов.

И психологов)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15548
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 02.03.22 - 12:43
#762
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Цитата:
yudjin:
ну так и баранов то нет в достаточном количестве...

Сьедобных - мало :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14964
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 02.03.22 - 13:11
#763
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Цитата:
Victor Yang:
У Казахстана сейчас огромные возможности стать посредником между РФ и санкционными товарами.

Да и вообще шанс сделать технологический рывок.
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
717
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 02.03.22 - 13:35
#764
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Цитата:
ACROS:
Я тоже не исключение

Скатертью дорога ;-)
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Страница 51 из 52«1...49505152»
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