Отправлено: - 11:45

ACROS:

Да нет вроде: - я уже на второй день войнушки написал что Путин проиграл. Какой позор на весь мир: - уже неделю долбит маленькую страну, а она не хочет СДАВАТЬСЯ.

Цитата:Вот это-то меня и удивило - один день, а ACROS. всегда взвешенный, умный уже делает выводы!А Путин не "долбит", и вовсе не маленькую, страну, а именно потому что не хочет жертв среди мирных граждан, да и среди военных, занимается военными и жизненно важными объектами.А иначе бы раскатал, раздолбал бы "странишку" в пух и прах в два дня!