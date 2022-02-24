Отправлено: - 09:24

lavprof:

или уже насмерть.

Цитата:Единственный выход из сложившейся патовой ситуации для Путина и России ( с Путиным - всё понятно - он уже "хромая утка" на мировой сцене): - позвонить Байдену, остановить войска, вернуть их к границам ДНР и ЛНР ( завоёванные границы) и сказать типа такого: - "...Джо, мне надоело убивать людей, давай перетерём условия при условии что и Крым и Донецк будут наши, потому что там русские живут и вы им не дадите там жить, я ухожу с президентства,; Россия вступает в НАТО и Евросоюз, в России начнётся эпоха демократии и так далее и тому подобное.."Любой союз хоть экономический, хоть военный : - МЕЧТАЕТ о таком союзнике как Россия с её огромной территорией, несметными природными богатствами, людскими ресурсами.И самое главное : - отбросить эту враждебную и навязанную коммунистами идеологию о якобы мировом заговоре против России; наладить крепкие экономические связи с технологическо-развитым Западам и самое главное для чего и живут люди на Земле - народ, наконец то ЗАЖИВЁТ.Весь мир стремится жить на Западе: и Лавровы и Соловьёвы и дочки Путина и Назарбаевы со своим семейством и все простые граждане бывшего СССР - буквально ВСЕ хотят жить на Западе: - почему то они НЕ РВУТСЯ ни в Россию, ни в Казахстан, ни в Украину, ни куда либо.Путин проиграл эту войнушку, прежде всего МОРАЛЬНО вместе с Шойгу и Лавровым - это уже факт. Жаль, конечно - но, это так.Сколько похоронок принесёт почтальон не в дома руководителей страны и олигархов-ведь их дети не воюют, а по заграницам сидят, а в дома простых россиян.