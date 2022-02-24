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≡ Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
 
 
Страница 48 из 48«1...464748
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43669
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
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Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2742
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 22:25
#705
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Цитата:
drakon:
В Аманат, пора - переходить...


Я целый день в этой ветке, отдельные доморощенные, из РФ, Германии, якобы силы добра пытаются атоковать. Резерва нет, буду держаться до последнего. Правда пора уже отдыхать.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8792
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 22:27
#706
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Цитата:
lavprof:
Где-то слышал, что ВСУ порядка 350 тыс., РФ 150 тыс.

ВСУ не все правосеки. Вот тут большая проблема ,как правосеков уничтожить и других ВТОошников сохранить. За Азов речи нет наверное, там всех разом можно.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
682
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 22:29
#707
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Цитата:
Kairat stayer:
Опять безосновательно ярлыки вешаем, своими внутренними делами занимайтесь.
Цитата:
Kairat stayer:
Своими внутренними проблемами разберитесь пожалуйста.

Как-бы следуя примитивной логике, сперва чем давать совет, ты им сам попользуйся. Например, займись проблемами Нур-Отана, пардон, Аманата. Или подъёмом урожайности овцеводства или степенью влияния Рухнамы на средний надой зерновых с 1 га сельхозугодий.
Но почему-то легче давать аналитические советы, чем самому им следовать, да!?
:lol:
Цитата:
Kairat stayer:
Выше отмечал

:lol:
Цитата:
и далее цитирую самого себя...
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8792
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 22:31
#708
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Цитата:
Kairat stayer:
Правда пора уже отдыхать.

Ну так отдохнули бы уже, а то всё потом обливаетесь ;-)
Может где турист без туалета остался? Тоже ведь не порядок? А порядок должен быт во всём! :lol:
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
682
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 22:46
#709
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Цитата:
Kairat stayer:
Я целый день в этой ветке, отдельные доморощенные, из РФ, Германии, якобы силы добра пытаются атоковать. Резерва нет, буду держаться до последнего. Правда пора уже отдыхать.

Сам себе проблему нагородил, сам её героически преодолел, и, довольный своим подвигом ушёл опочивать.
РС не забудьте будильник на завтра завести, чтоб встать пораньше, а там новый бой с тенью и цитатами самого себя.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
347
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 22:48
#710
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Цитата:
elektron:
ВСУ не все правосеки.

не, это указывалось конечно не нацбаты, а в общем численность. Азов понятное дело сдаваться не будет, или бежать или уже насмерть.

Там есть печальные новости на мирных территориях (насколько правда пока неизвестно, как выше упоминали - относитесь к таким новостям скептически, кусочек видео избиения есть):
В итальянской Болонье бандеровцы убили дальнобойщика за белорусские номера. "Зарезали пацана, ему было 26 лет. За что? Потому что у него просто были белорусские номера", - цитирует очевидцев Телеграм-канал Mash. По предварительной информации на стоянке дальнобойщиков 11 украинцев напали на белорусских водителей. Одного зарезали (26 лет), второго — избили до смерти (28 лет). Просто за белорусские номера...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2732
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 02.03.22 - 09:24
#711
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Цитата:
lavprof:
или уже насмерть.


Единственный выход из сложившейся патовой ситуации для Путина и России ( с Путиным - всё понятно - он уже "хромая утка" на мировой сцене): - позвонить Байдену, остановить войска, вернуть их к границам ДНР и ЛНР ( завоёванные границы) и сказать типа такого: - "...Джо, мне надоело убивать людей, давай перетерём условия при условии что и Крым и Донецк будут наши, потому что там русские живут и вы им не дадите там жить, я ухожу с президентства,; Россия вступает в НАТО и Евросоюз, в России начнётся эпоха демократии и так далее и тому подобное.."
Любой союз хоть экономический, хоть военный : - МЕЧТАЕТ о таком союзнике как Россия с её огромной территорией, несметными природными богатствами, людскими ресурсами.
И самое главное : - отбросить эту враждебную и навязанную коммунистами идеологию о якобы мировом заговоре против России; наладить крепкие экономические связи с технологическо-развитым Западам и самое главное для чего и живут люди на Земле - народ, наконец то ЗАЖИВЁТ.
Весь мир стремится жить на Западе: и Лавровы и Соловьёвы и дочки Путина и Назарбаевы со своим семейством и все простые граждане бывшего СССР - буквально ВСЕ хотят жить на Западе: - почему то они НЕ РВУТСЯ ни в Россию, ни в Казахстан, ни в Украину, ни куда либо.

Путин проиграл эту войнушку, прежде всего МОРАЛЬНО вместе с Шойгу и Лавровым - это уже факт. Жаль, конечно - но, это так.
Сколько похоронок принесёт почтальон не в дома руководителей страны и олигархов-ведь их дети не воюют, а по заграницам сидят, а в дома простых россиян.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15527
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 02.03.22 - 09:37
#712
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Цитата:
ACROS:
Единственный выход из сложившейся патовой ситуации для Путина и России

Чё за бред, какое НАТО? О чем там можно вообще договариваться?))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15527
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 02.03.22 - 09:39
#713
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Цитата:
ACROS:
при условии что и Крым и Донецк будут наши

Цитата:
ACROS:
Россия вступает в НАТО

А че бы сразу НАТО не впустить тогда в Крым и ДНР? ))
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
716
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 02.03.22 - 09:41
#714
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Цитата:
ACROS:

:lol: :lol: :lol: Тихо шофером шурша едет крыша не спеша
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