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≡ Партию Nur Otan предложили переименовать в "Аманат"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43669
Партию Nur Otan предложили переименовать в "Аманат"
Отправлено: 01.03.22 - 13:12
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Предложение на внеочередном съезде партии 1 марта озвучил председатель Мажилиса Ерлан Кошанов. Председатель Nur Otan Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение по переименованию партии.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8279
Re: Партию Nur Otan переименовали в "Аманат"
Отправлено: 01.03.22 - 13:12
#1
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Следующий на очереди Нур-султан? чтобы логика была в построении жана куазакустан
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
866
Re: Партию Nur Otan переименовали в "Аманат"
Отправлено: 01.03.22 - 13:12
#2
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Ну всё,все НУРы начали переименовывать. Как ожидаемо.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8279
Re: Партию Nur Otan переименовали в "Аманат"
Отправлено: 01.03.22 - 13:20
#3
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Цитата:
"В переводе слово "аманат" означает "завет предков"

Ну для красивого обыгрывания надо сочинить конечно.А в переводчиках по-другому толкуют
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
153
Re: Партию Nur Otan предложили переименовать в...
Отправлено: 01.03.22 - 13:29
#4
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Смешные...
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2400
Партию Nur Otan предложили переименовать в "Аманат"
Отправлено: 01.03.22 - 14:01
#5
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Аманат - арабское слово, которое переводится как заложник
Смотрю, в Педвикии то уже партию успели переименовать :)

[Исправлено: юля елиссева, 01.03.2022 - 14:03]
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
56
Re: Партию Nur Otan предложили переименовать в...
Отправлено: 01.03.22 - 15:06
#6
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Журналисты берут интервью у Назарбаева:
- Нурсултан Абишевич, ходят слухи, что власти Казахстана хотят переименовать Нур-Султан в Астану. Прокомментируте пожалуйста.
- Это как же? - озадачен Елбасы, - Ко мне будут обращаться как Астана Абишевич?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5121
Re: Партию Nur Otan предложили переименовать в...
Отправлено: 01.03.22 - 19:37
#7
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У нас в Рудном одноименная фирма по изготовлению лапши попутно продающая свои облигации в растерянности смотрит по сторонам, что ожидать от такой новости, возможно доверчивые пенсионеры ринутся скупать акции этой фирмы или увеличатся продажи лапши....
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12136
Партию Nur Otan предложили переименовать в "Аманат"
Отправлено: 01.03.22 - 19:53
#8
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Цитата:
сайлау курманов:
У нас в Рудном одноименная фирма по изготовлению лапши попутно продающая свои облигации в растерянности смотрит по сторонам

Вот им счастье то свалилось неожиданно! :lol: :lol: :lol:
И ведь всё по закону!
И никто не может заставить сменить марку. :lol: :lol:

Надо брать, пока Аманат!
А то вдруг счастье недолго, помните люди засыпают в Акмоле, просыпаются в Астане...
Счастье он как птица, бац и улететь может
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2732
Re: Партию Nur Otan предложили переименовать в...
Отправлено: 01.03.22 - 19:57
#9
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Цитата:
yudjin:
куазакустан


Зачем вы так, стебаетесь: некрасиво это, вы же в этой стране живёт. Страна и чиновники этой страны - две разные вещи.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2732
Партию Nur Otan предложили переименовать в "Аманат"
Отправлено: 01.03.22 - 20:00
#10
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Цитата:
Ильяс:
Астана Абишевич?


Что то вы осмелели: вы же боялись писать что то про Елбасы, тем более рассказывать анекдоты про него ??

[Исправлено: ACROS, 01.03.2022 - 20:01]
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8279
Партию Nur Otan предложили переименовать в "Аманат"
Отправлено: 01.03.22 - 20:03
#11
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Цитата:
ACROS:
Зачем вы так, стебаетесь:

та хде? я прочитал слово на форме олимпийцев на английском, которому учили.
Цитата:
ACROS:
Страна и чиновники этой страны - две разные вещи.

А зачем чиновники решили сменить алфавит, к которому за десятки лет народ привык, получил образование и стал грамотным?
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
682
Re: Партию Nur Otan предложили переименовать в...
Отправлено: 01.03.22 - 22:48
#12
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Цитата:
юля елиссева:
Аманат - арабское слово, которое переводится как заложник

Таки не соглашусь.
Согласно решения Партии, это слово следует переводить так, как решила Партия.
И никак иначе!
Или вы против линии Партии!?
:-o
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a
§ avisa
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
09.11.12
Сообщений:
26
Re: Партию Nur Otan предложили переименовать в...
Отправлено: 02.03.22 - 09:35
#13
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Вот переименуем и заживем богато и счастливо
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