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Партию Nur Otan предложили переименовать в "Аманат"
Партию Nur Otan предложили переименовать в "Аманат"
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43669
Партию Nur Otan предложили переименовать в "Аманат"
Отправлено: 01.03.22 - 13:12
Предложение на внеочередном съезде партии 1 марта озвучил председатель Мажилиса Ерлан Кошанов. Председатель Nur Otan Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение по переименованию партии.
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Re: Партию Nur Otan переименовали в "Аманат"
Отправлено: 01.03.22 - 13:12
Следующий на очереди Нур-султан? чтобы логика была в построении жана куазакустан
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 866
Re: Партию Nur Otan переименовали в "Аманат"
Отправлено: 01.03.22 - 13:12
Ну всё,все НУРы начали переименовывать. Как ожидаемо.
Re: Партию Nur Otan переименовали в "Аманат"
Отправлено: 01.03.22 - 13:20
Цитата:
Ну для красивого обыгрывания надо сочинить конечно.А в переводчиках по-другому толкуют
"В переводе слово "аманат" означает "завет предков"
Ну для красивого обыгрывания надо сочинить конечно.А в переводчиках по-другому толкуют
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 153
Re: Партию Nur Otan предложили переименовать в...
Отправлено: 01.03.22 - 13:29
Смешные...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2400
Партию Nur Otan предложили переименовать в "Аманат"
Отправлено: 01.03.22 - 14:01
Аманат - арабское слово, которое переводится как заложник
Смотрю, в Педвикии то уже партию успели переименовать :)
[Исправлено: юля елиссева, 01.03.2022 - 14:03]
Смотрю, в Педвикии то уже партию успели переименовать :)
[Исправлено: юля елиссева, 01.03.2022 - 14:03]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 56
Re: Партию Nur Otan предложили переименовать в...
Отправлено: 01.03.22 - 15:06
Журналисты берут интервью у Назарбаева:
- Нурсултан Абишевич, ходят слухи, что власти Казахстана хотят переименовать Нур-Султан в Астану. Прокомментируте пожалуйста.
- Это как же? - озадачен Елбасы, - Ко мне будут обращаться как Астана Абишевич?
- Нурсултан Абишевич, ходят слухи, что власти Казахстана хотят переименовать Нур-Султан в Астану. Прокомментируте пожалуйста.
- Это как же? - озадачен Елбасы, - Ко мне будут обращаться как Астана Абишевич?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5121
Re: Партию Nur Otan предложили переименовать в...
Отправлено: 01.03.22 - 19:37
У нас в Рудном одноименная фирма по изготовлению лапши попутно продающая свои облигации в растерянности смотрит по сторонам, что ожидать от такой новости, возможно доверчивые пенсионеры ринутся скупать акции этой фирмы или увеличатся продажи лапши....
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12136
Партию Nur Otan предложили переименовать в "Аманат"
Отправлено: 01.03.22 - 19:53
Цитата:
Вот им счастье то свалилось неожиданно!
И ведь всё по закону!
И никто не может заставить сменить марку.
Надо брать, пока Аманат!
А то вдруг счастье недолго, помните люди засыпают в Акмоле, просыпаются в Астане...
Счастье он как птица, бац и улететь может
сайлау курманов:
У нас в Рудном одноименная фирма по изготовлению лапши попутно продающая свои облигации в растерянности смотрит по сторонам
У нас в Рудном одноименная фирма по изготовлению лапши попутно продающая свои облигации в растерянности смотрит по сторонам
Вот им счастье то свалилось неожиданно!
И ведь всё по закону!
И никто не может заставить сменить марку.
Надо брать, пока Аманат!
А то вдруг счастье недолго, помните люди засыпают в Акмоле, просыпаются в Астане...
Счастье он как птица, бац и улететь может
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2732
Re: Партию Nur Otan предложили переименовать в...
Отправлено: 01.03.22 - 19:57
Цитата:
Зачем вы так, стебаетесь: некрасиво это, вы же в этой стране живёт. Страна и чиновники этой страны - две разные вещи.
yudjin:
куазакустан
куазакустан
Зачем вы так, стебаетесь: некрасиво это, вы же в этой стране живёт. Страна и чиновники этой страны - две разные вещи.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2732
Партию Nur Otan предложили переименовать в "Аманат"
Отправлено: 01.03.22 - 20:00
Цитата:
Что то вы осмелели: вы же боялись писать что то про Елбасы, тем более рассказывать анекдоты про него ??
[Исправлено: ACROS, 01.03.2022 - 20:01]
Ильяс:
Астана Абишевич?
Астана Абишевич?
Что то вы осмелели: вы же боялись писать что то про Елбасы, тем более рассказывать анекдоты про него ??
[Исправлено: ACROS, 01.03.2022 - 20:01]
Партию Nur Otan предложили переименовать в "Аманат"
Отправлено: 01.03.22 - 20:03
Цитата:
та хде? я прочитал слово на форме олимпийцев на английском, которому учили.
Цитата:
А зачем чиновники решили сменить алфавит, к которому за десятки лет народ привык, получил образование и стал грамотным?
ACROS:
Зачем вы так, стебаетесь:
Зачем вы так, стебаетесь:
та хде? я прочитал слово на форме олимпийцев на английском, которому учили.
Цитата:
ACROS:
Страна и чиновники этой страны - две разные вещи.
Страна и чиновники этой страны - две разные вещи.
А зачем чиновники решили сменить алфавит, к которому за десятки лет народ привык, получил образование и стал грамотным?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 682
Re: Партию Nur Otan предложили переименовать в...
Отправлено: 01.03.22 - 22:48
Цитата:
Таки не соглашусь.
Согласно решения Партии, это слово следует переводить так, как решила Партия.
И никак иначе!
Или вы против линии Партии!?
юля елиссева:
Аманат - арабское слово, которое переводится как заложник
Аманат - арабское слово, которое переводится как заложник
Таки не соглашусь.
Согласно решения Партии, это слово следует переводить так, как решила Партия.
И никак иначе!
Или вы против линии Партии!?
a
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 09.11.12
- Сообщений:
- 26
Re: Партию Nur Otan предложили переименовать в...
Отправлено: 02.03.22 - 09:35
Вот переименуем и заживем богато и счастливо
-
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