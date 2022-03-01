Отправлено: - 19:53

сайлау курманов:

У нас в Рудном одноименная фирма по изготовлению лапши попутно продающая свои облигации в растерянности смотрит по сторонам

Цитата:Вот им счастье то свалилось неожиданно!И ведь всё по закону!И никто не может заставить сменить марку.Надо брать, пока Аманат!А то вдруг счастье недолго, помните люди засыпают в Акмоле, просыпаются в Астане...Счастье он как птица, бац и улететь может