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≡ Бытовая техника резко подорожала в Костанае после падения курса тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43668
Бытовая техника резко подорожала в Костанае после падения курса тенге
Отправлено: 01.03.22 - 18:17
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Корреспондент «НГ» 24 февраля и 1 марта побывал в двух крупных магазинах бытовой техники: «Технодом» (пр. Аль-Фараби, 48) и «Сулпак» (пр. Аль-Фараби, 65). И выяснил, что ценовая политика в них зависит не только от курса тенге.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2732
Re: Бытовая техника резко подорожала в Костанае после падения...
Отправлено: 01.03.22 - 18:17
#1
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В "Сулпаке" - спекулянты чистой воды: - мониторинговую группу туда. Чисто на ажиотаже и спекуляции играют.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8502
Re: Бытовая техника резко подорожала в Костанае после падения...
Отправлено: 01.03.22 - 19:49
#2
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Окорочка подорожали,бананы,яблоки,помидоры.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12136
Re: Бытовая техника резко подорожала в Костанае после падения...
Отправлено: 01.03.22 - 20:12
#3
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Цитата:
24 февраля роста ценники на технику не меняли Источник:
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12136
Re: Бытовая техника резко подорожала в Костанае после падения...
Отправлено: 01.03.22 - 20:25
#4
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Кроме падения курса и неопределёнки в перспективе есть ещё один фактор Прямо в соседней новости.


Вся техника доставляется большегрузами. Если запретить им ездить. то цены тоже вырастают и плюсуются к добавке с курса, потому что мелкими фургончиками возить дороже. Либо нужно возить как возили крупными грузовиками, но платить взятку. Взятка полиции естественно попадает в ценник.

Если какая-то бизнес группа завязана с полицией и не платит, то там цены поднимутся меньше. А коррупция разовьётся больше.
Больше коррупция - деньги на реконструкцию дорог будут разворовываться ещё сильнее! :lol:
Заколдованный круг получается, в котором стиральные машинки и чайники вперемешку с коррумпированными чунушками. И всё это крутится и усиливает друг друга! :lol:

Представьте себе карусель на которой быстро проносятся мимо вас чайники, чинушки, доллары, взятки, ноутбуки... а вы стоите на земле рядом с этой каруселью с пустыми карманами жуя подорожавшую булку. :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24400
Бытовая техника резко подорожала в Костанае после падения курса тенге
Отправлено: 01.03.22 - 20:31
#5
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Цитата:
Серый волк:
с пустыми карманами жуя подорожавшую булку. :lol:

Кредит - возьму, чтобы булку - купить... :lol: ;-) Стиралка у меня - есть... :lol: :-o
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8502
Re: Бытовая техника резко подорожала в Костанае после падения...
Отправлено: 01.03.22 - 20:44
#6
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Цитата:
ACROS:
В "Сулпаке" - спекулянты чистой воды: - мониторинговую группу туда. Чисто на ажиотаже и спекуляции играют

Почему спекулянты?Ноутбуки же не в Талапкере собирают и расчитываются за них в валюте.
Наверное вопросы должны быть к президенту и правительству почему соседи воюют,а у нас ноутбуки с окорочками дорожают?
Где это пресловутая независимость?

Где доверие к национальной валюте которая за 2 дня подешевела на 15%?


Цитата:
- Повышать цены в ближайшее время мы не планируем, – ответила на вопрос "НГ" менеджер отдела «Технодома». - Нам пока это не к чему

Источник:

А вы как считаете,что должна была ответить менеджер,что мы сейчас все ценники перепишем по новому курсу?
Я аэрогриль хотел купить за 49000,а сейчас он уже 60000.
Правда успел оплатить по 49000,теперь вот не знаю привезут или нет.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8792
Бытовая техника резко подорожала в Костанае после падения курса тенге
Отправлено: 01.03.22 - 21:07
#7
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Цитата:
Серый волк:
Если какая-то бизнес группа завязана с полицией и не платит, то там цены поднимутся меньше. А коррупция разовьётся больше.

А в России почему цены растут? Коррупция? :lol:
Цитата:
drakon:
Кредит - возьму, чтобы булку - купить...

У меня хлебопечка есть, затарился. :lol: 8-) Цитата:
Добринцофф:
Правда успел оплатить по 49000,теперь вот не знаю привезут или нет.

Ну в принципе должны, у нас доставляют по цене заказа, не зависимо оплачено или нет. Хотя тоже смотря где, некоторые могут и отказать, сославшись на форсмажор. ;-)
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
828
Re: Бытовая техника резко подорожала в Костанае после падения...
Отправлено: 01.03.22 - 21:26
#8
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Цитата:
elektron:
У меня хлебопечка есть, затарился.

В нынешней ситуации русская печь надежнее будет и покупать не надо
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
682
Re: Бытовая техника резко подорожала в Костанае после падения...
Отправлено: 01.03.22 - 22:34
#9
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Да вот никогда ж такого не было!
И вот, опять случилось!
:-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15526
Re: Бытовая техника резко подорожала в Костанае после падения...
Отправлено: 02.03.22 - 00:18
#10
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Цитата:
Добринцофф:
Где это пресловутая независимость?

Ее чуть не лишились в январе :lol: хз как))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15526
Re: Бытовая техника резко подорожала в Костанае после падения...
Отправлено: 02.03.22 - 07:15
#11
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Цитата:
drakon:
Стиралка у меня - есть...

Надо строить завод по производству планшетов и телевизоров)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2400
Re: Бытовая техника резко подорожала в Костанае после падения...
Отправлено: 02.03.22 - 09:03
#12
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Никто в убыток себе торговать не будет. К чему вообще сия статейка?
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