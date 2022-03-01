Отправлено: - 21:07

Серый волк:

Если какая-то бизнес группа завязана с полицией и не платит, то там цены поднимутся меньше. А коррупция разовьётся больше.

drakon:

Кредит - возьму, чтобы булку - купить...

Добринцофф:

Правда успел оплатить по 49000,теперь вот не знаю привезут или нет.

Цитата:А в России почему цены растут? Коррупция?Цитата:У меня хлебопечка есть, затарился.Цитата:Ну в принципе должны, у нас доставляют по цене заказа, не зависимо оплачено или нет. Хотя тоже смотря где, некоторые могут и отказать, сославшись на форсмажор.