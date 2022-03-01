Бытовая техника резко подорожала в Костанае после падения курса тенге
Отправлено: 01.03.22 - 18:17
Корреспондент «НГ» 24 февраля и 1 марта побывал в двух крупных магазинах бытовой техники: «Технодом» (пр. Аль-Фараби, 48) и «Сулпак» (пр. Аль-Фараби, 65). И выяснил, что ценовая политика в них зависит не только от курса тенге. Читать новость
Вся техника доставляется большегрузами. Если запретить им ездить. то цены тоже вырастают и плюсуются к добавке с курса, потому что мелкими фургончиками возить дороже. Либо нужно возить как возили крупными грузовиками, но платить взятку. Взятка полиции естественно попадает в ценник.
Если какая-то бизнес группа завязана с полицией и не платит, то там цены поднимутся меньше. А коррупция разовьётся больше. Больше коррупция - деньги на реконструкцию дорог будут разворовываться ещё сильнее! Заколдованный круг получается, в котором стиральные машинки и чайники вперемешку с коррумпированными чунушками. И всё это крутится и усиливает друг друга!
Представьте себе карусель на которой быстро проносятся мимо вас чайники, чинушки, доллары, взятки, ноутбуки... а вы стоите на земле рядом с этой каруселью с пустыми карманами жуя подорожавшую булку.
ACROS: В "Сулпаке" - спекулянты чистой воды: - мониторинговую группу туда. Чисто на ажиотаже и спекуляции играют
Почему спекулянты?Ноутбуки же не в Талапкере собирают и расчитываются за них в валюте. Наверное вопросы должны быть к президенту и правительству почему соседи воюют,а у нас ноутбуки с окорочками дорожают? Где это пресловутая независимость?
Где доверие к национальной валюте которая за 2 дня подешевела на 15%?
Цитата:
- Повышать цены в ближайшее время мы не планируем, – ответила на вопрос "НГ" менеджер отдела «Технодома». - Нам пока это не к чему
А вы как считаете,что должна была ответить менеджер,что мы сейчас все ценники перепишем по новому курсу? Я аэрогриль хотел купить за 49000,а сейчас он уже 60000. Правда успел оплатить по 49000,теперь вот не знаю привезут или нет.
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