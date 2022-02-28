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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12103
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.02.22 - 22:56
#9826
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Цитата:
Гога:
Так чей же все же Крым был ? Изначально , так сказать?? Ну а монголы - просто первое , что попалось

Разницы нет чей
Главное каким образом он оказался в составе России ?
Цитата:
Гога:
-Факты где ? Какой народ уничтожила ? Ирокезов , сиу , чероки ?? Какие страны присоединила ??

Гога я понимаю что ты набегами сюда приходишь
Но мы уже с Максом эту тему давно уже обсудили
Загугли пожалуйста огромную статью на Вике под названием геноцид коренных народов и там есть все по Росиию
Цитата:
maxsaf:
Всем желающим Путину той же судьбы, что у Гитлера, напоминаю, что у Гитлера в бункере перед самоубийством не было красной кнопки, которая планету сделает необитаемой. А у Путина она есть. Поэтому молитесь, чтобы в этот раз до суицида дело не дошло

А вы молится не будете? Или вы с Марса пишите ?
Путин уже руку на кнопке держит
Поэтому его придушат свои генералы
Адекватных там больше я надеюсь и верю
Только вера и остаётся
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12103
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.02.22 - 23:02
#9827
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Цитата:
таноми52: Какая ненависть! И не к Путину, нет! К русским!
Я конечно понимаю что у некоторых закомплексованных хамов есть защитная реакция
Они считают что Их бьют и презирают не потомучто они хамы и быдло а потомучто они там христиане,русские,немцы,футболисты или казаки неважно
Так вот Русские как нация (к тебе таноми это не относится ты вне нации) незаслужили такого умалишенного диктатора и той позорной участи которая ждёт их впереди
А впереди ничего хорошего и не понимать а главное не принимать этого может только идиот
Я мечтаю увидеть на своем веку развитую,экономически и социально, республику Россию которая будет входить в пятерку самых благополучных стран для проживания в мире
А рядом пусть с ней живут маленькие уютные,тихие независимые республики и конфедерации от социалистической республики Карелии и до демократической республики Бурятии

Россия не может уже тянуть ношу мнимой федерации
Надо всем жить отдельно
Тогда наступит мир
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15892
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.03.22 - 12:04
#9828
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Нуротан отменили.
теперь будет Аманат.
"Аманат" в переводе с казахского означает завет передков, наказ будущим поколениям.
а рухани ж...у что?
а нур-султан.
нур аэропорт
нур вокзал.

[Исправлено: alex_60, 01.03.2022 - 12:07]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4502
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.03.22 - 13:28
#9829
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Цитата:
abaika95:
Загугли пожалуйста огромную статью на Вике

____Не убедил . Там миллионы истребляли .А тут - болезни и водка. И где про армян ? И евреев ?
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
135
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.03.22 - 17:31
#9830
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Парламент Финляндии обсудит петицию о вступлении страны в НАТО
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2731
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.03.22 - 18:56
#9831
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Цитата:
alex_60:
Аманат" в переводе с казахского означает завет передков, наказ будущим поколениям.


Конечно, это дело Токаева, как руководителя партии назвать партию: - новое название отдаёт каким то - историко-краеводческим движением.

Только лишь для смены названия партии; для реорганизации организационной структуры - не стоило и собирать съезд, можно было и по соц.сетям среди членов партии провести рейтинговое голосование.

А, остальные вопросы волнующие общество: - неприкосновенность бывшего президента и членов его семьи; уголовное расследование происхождения многомиллиардного имущества его и членов семьи; уголовное расследование происхождения и законность финансирования его многомиллиардного фонда; кто и для чего дезинформировал Президента о 20 000 боевиках и так далее.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
682
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.03.22 - 23:25
#9832
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Цитата:
abaika95:
Разницы нет чей Главное каким образом он оказался в составе России ?

Тогда получается, что стиралка, не важно чья она! Главное как она у тебя оказалась, так?
:lol:
Цитата:
abaika95:
Путин уже руку на кнопке держит

Смущаюсь твоими знаниями что где делает Путин. Что он думает и что будет думать дальше!
:lol:
А он знает, что ты знаешь, что он будет дальше думать?
Цитата:
abaika95:
Я конечно понимаю что у некоторых закомплексованных хамов есть защитная реакция

Даладно!
Это меняет дело!
Чтож ты раньше молчал, что ты такой тонкий ценитель хамской психологии?
:-o
Цитата:
abaika95:
Так вот Русские как нация (к тебе таноми это не относится ты вне нации) незаслужили такого умалишенного диктатора и той позорной участи которая ждёт их впереди

А и кто заслужил?
Огласите весь список, пожалуйста!
Цитата:
abaika95:
Надо всем жить отдельно Тогда наступит мир

Аоминь!
Рухнама однако!
Цитата:
ACROS:
Конечно, это дело Токаева, как руководителя партии назвать партию

Оно таки да!
Половина не может быть большей или меньшей, но бОльшая половина от вас, етого не понимает!
:-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15523
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.03.22 - 00:01
#9833
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Цитата:
abaika95:
А вы молится не будете?

Не буду. Некому :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15523
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.03.22 - 00:09
#9834
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Цитата:
abaika95:
А рядом пусть с ней живут маленькие уютные,тихие независимые республики и конфедерации от социалистической республики Карелии и до демократической республики Бурятии Россия не может уже тянуть ношу мнимой федерации Надо всем жить отдельно Тогда наступит мир

Сепаратист детектед. Будешь перед Кадыровым извиняться)) правосудие тебя настигнет где бы ты ни прятался, и семью тоже, до седьмого колена, строго следуя букве закона :lol: :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15523
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.03.22 - 00:14
#9835
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Цитата:
Российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей, главная задача – защитить Россию от внешней военной угрозы со стороны Запада. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на РИА Новости.

Никак в Вашингтон собрались, через Украину?))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8792
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.03.22 - 00:22
#9836
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Цитата:
maxsaf:
Никак в Вашингтон собрались, через Украину?))

Ну может хоть так до них дойдёт? Что не весь мир им принадлежит. :lol: Что бы бомбить, что хотят. :lol:
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