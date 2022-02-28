Отправлено: - 22:56

Гога:

Так чей же все же Крым был ? Изначально , так сказать?? Ну а монголы - просто первое , что попалось

Гога:

-Факты где ? Какой народ уничтожила ? Ирокезов , сиу , чероки ?? Какие страны присоединила ??

maxsaf:

Всем желающим Путину той же судьбы, что у Гитлера, напоминаю, что у Гитлера в бункере перед самоубийством не было красной кнопки, которая планету сделает необитаемой. А у Путина она есть. Поэтому молитесь, чтобы в этот раз до суицида дело не дошло

Цитата:Разницы нет чейГлавное каким образом он оказался в составе России ?Цитата:Гога я понимаю что ты набегами сюда приходишьНо мы уже с Максом эту тему давно уже обсудилиЗагугли пожалуйста огромную статью на Вике под названием геноцид коренных народов и там есть все по РосииюЦитата:А вы молится не будете? Или вы с Марса пишите ?Путин уже руку на кнопке держитПоэтому его придушат свои генералыАдекватных там больше я надеюсь и верюТолько вера и остаётся