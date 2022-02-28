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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.02.22 - 22:56
Цитата:
Разницы нет чей
Главное каким образом он оказался в составе России ?
Цитата:
Гога я понимаю что ты набегами сюда приходишь
Но мы уже с Максом эту тему давно уже обсудили
Загугли пожалуйста огромную статью на Вике под названием геноцид коренных народов и там есть все по Росиию
Цитата:
А вы молится не будете? Или вы с Марса пишите ?
Путин уже руку на кнопке держит
Поэтому его придушат свои генералы
Адекватных там больше я надеюсь и верю
Только вера и остаётся
Гога:
Так чей же все же Крым был ? Изначально , так сказать?? Ну а монголы - просто первое , что попалось
Так чей же все же Крым был ? Изначально , так сказать?? Ну а монголы - просто первое , что попалось
Разницы нет чей
Главное каким образом он оказался в составе России ?
Цитата:
Гога:
-Факты где ? Какой народ уничтожила ? Ирокезов , сиу , чероки ?? Какие страны присоединила ??
-Факты где ? Какой народ уничтожила ? Ирокезов , сиу , чероки ?? Какие страны присоединила ??
Гога я понимаю что ты набегами сюда приходишь
Но мы уже с Максом эту тему давно уже обсудили
Загугли пожалуйста огромную статью на Вике под названием геноцид коренных народов и там есть все по Росиию
Цитата:
maxsaf:
Всем желающим Путину той же судьбы, что у Гитлера, напоминаю, что у Гитлера в бункере перед самоубийством не было красной кнопки, которая планету сделает необитаемой. А у Путина она есть. Поэтому молитесь, чтобы в этот раз до суицида дело не дошло
Всем желающим Путину той же судьбы, что у Гитлера, напоминаю, что у Гитлера в бункере перед самоубийством не было красной кнопки, которая планету сделает необитаемой. А у Путина она есть. Поэтому молитесь, чтобы в этот раз до суицида дело не дошло
А вы молится не будете? Или вы с Марса пишите ?
Путин уже руку на кнопке держит
Поэтому его придушат свои генералы
Адекватных там больше я надеюсь и верю
Только вера и остаётся
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.02.22 - 23:02
Цитата:
Они считают что Их бьют и презирают не потомучто они хамы и быдло а потомучто они там христиане,русские,немцы,футболисты или казаки неважно
Так вот Русские как нация (к тебе таноми это не относится ты вне нации) незаслужили такого умалишенного диктатора и той позорной участи которая ждёт их впереди
А впереди ничего хорошего и не понимать а главное не принимать этого может только идиот
Я мечтаю увидеть на своем веку развитую,экономически и социально, республику Россию которая будет входить в пятерку самых благополучных стран для проживания в мире
А рядом пусть с ней живут маленькие уютные,тихие независимые республики и конфедерации от социалистической республики Карелии и до демократической республики Бурятии
Россия не может уже тянуть ношу мнимой федерации
Надо всем жить отдельно
Тогда наступит мир
таноми52: Какая ненависть! И не к Путину, нет! К русским!Я конечно понимаю что у некоторых закомплексованных хамов есть защитная реакция
Они считают что Их бьют и презирают не потомучто они хамы и быдло а потомучто они там христиане,русские,немцы,футболисты или казаки неважно
Так вот Русские как нация (к тебе таноми это не относится ты вне нации) незаслужили такого умалишенного диктатора и той позорной участи которая ждёт их впереди
А впереди ничего хорошего и не понимать а главное не принимать этого может только идиот
Я мечтаю увидеть на своем веку развитую,экономически и социально, республику Россию которая будет входить в пятерку самых благополучных стран для проживания в мире
А рядом пусть с ней живут маленькие уютные,тихие независимые республики и конфедерации от социалистической республики Карелии и до демократической республики Бурятии
Россия не может уже тянуть ношу мнимой федерации
Надо всем жить отдельно
Тогда наступит мир
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15892
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.03.22 - 12:04
Нуротан отменили.
теперь будет Аманат.
"Аманат" в переводе с казахского означает завет передков, наказ будущим поколениям.
а рухани ж...у что?
а нур-султан.
нур аэропорт
нур вокзал.
[Исправлено: alex_60, 01.03.2022 - 12:07]
теперь будет Аманат.
"Аманат" в переводе с казахского означает завет передков, наказ будущим поколениям.
а рухани ж...у что?
а нур-султан.
нур аэропорт
нур вокзал.
[Исправлено: alex_60, 01.03.2022 - 12:07]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
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- 06.07.18
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- 4502
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.03.22 - 13:28
Цитата:
____Не убедил . Там миллионы истребляли .А тут - болезни и водка. И где про армян ? И евреев ?
abaika95:
Загугли пожалуйста огромную статью на Вике
Загугли пожалуйста огромную статью на Вике
____Не убедил . Там миллионы истребляли .А тут - болезни и водка. И где про армян ? И евреев ?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
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- 24.04.19
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Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.03.22 - 17:31
Парламент Финляндии обсудит петицию о вступлении страны в НАТО
A
(Полноправные пользователи)
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- 2731
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.03.22 - 18:56
Цитата:
Конечно, это дело Токаева, как руководителя партии назвать партию: - новое название отдаёт каким то - историко-краеводческим движением.
Только лишь для смены названия партии; для реорганизации организационной структуры - не стоило и собирать съезд, можно было и по соц.сетям среди членов партии провести рейтинговое голосование.
А, остальные вопросы волнующие общество: - неприкосновенность бывшего президента и членов его семьи; уголовное расследование происхождения многомиллиардного имущества его и членов семьи; уголовное расследование происхождения и законность финансирования его многомиллиардного фонда; кто и для чего дезинформировал Президента о 20 000 боевиках и так далее.
alex_60:
Аманат" в переводе с казахского означает завет передков, наказ будущим поколениям.
Аманат" в переводе с казахского означает завет передков, наказ будущим поколениям.
Конечно, это дело Токаева, как руководителя партии назвать партию: - новое название отдаёт каким то - историко-краеводческим движением.
Только лишь для смены названия партии; для реорганизации организационной структуры - не стоило и собирать съезд, можно было и по соц.сетям среди членов партии провести рейтинговое голосование.
А, остальные вопросы волнующие общество: - неприкосновенность бывшего президента и членов его семьи; уголовное расследование происхождения многомиллиардного имущества его и членов семьи; уголовное расследование происхождения и законность финансирования его многомиллиардного фонда; кто и для чего дезинформировал Президента о 20 000 боевиках и так далее.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
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- 682
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 01.03.22 - 23:25
Цитата:
Тогда получается, что стиралка, не важно чья она! Главное как она у тебя оказалась, так?
Цитата:
Смущаюсь твоими знаниями что где делает Путин. Что он думает и что будет думать дальше!
А он знает, что ты знаешь, что он будет дальше думать?
Цитата:
Даладно!
Это меняет дело!
Чтож ты раньше молчал, что ты такой тонкий ценитель хамской психологии?
Цитата:
А и кто заслужил?
Огласите весь список, пожалуйста!
Цитата:
Аоминь!
Рухнама однако!
Цитата:
Оно таки да!
Половина не может быть большей или меньшей, но бОльшая половина от вас, етого не понимает!
abaika95:
Разницы нет чей Главное каким образом он оказался в составе России ?
Разницы нет чей Главное каким образом он оказался в составе России ?
Тогда получается, что стиралка, не важно чья она! Главное как она у тебя оказалась, так?
Цитата:
abaika95:
Путин уже руку на кнопке держит
Путин уже руку на кнопке держит
Смущаюсь твоими знаниями что где делает Путин. Что он думает и что будет думать дальше!
А он знает, что ты знаешь, что он будет дальше думать?
Цитата:
abaika95:
Я конечно понимаю что у некоторых закомплексованных хамов есть защитная реакция
Я конечно понимаю что у некоторых закомплексованных хамов есть защитная реакция
Даладно!
Это меняет дело!
Чтож ты раньше молчал, что ты такой тонкий ценитель хамской психологии?
Цитата:
abaika95:
Так вот Русские как нация (к тебе таноми это не относится ты вне нации) незаслужили такого умалишенного диктатора и той позорной участи которая ждёт их впереди
Так вот Русские как нация (к тебе таноми это не относится ты вне нации) незаслужили такого умалишенного диктатора и той позорной участи которая ждёт их впереди
А и кто заслужил?
Огласите весь список, пожалуйста!
Цитата:
abaika95:
Надо всем жить отдельно Тогда наступит мир
Надо всем жить отдельно Тогда наступит мир
Аоминь!
Рухнама однако!
Цитата:
ACROS:
Конечно, это дело Токаева, как руководителя партии назвать партию
Конечно, это дело Токаева, как руководителя партии назвать партию
Оно таки да!
Половина не может быть большей или меньшей, но бОльшая половина от вас, етого не понимает!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.03.22 - 00:01
Цитата:
Не буду. Некому
abaika95:
А вы молится не будете?
А вы молится не будете?
Не буду. Некому
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.03.22 - 00:09
Цитата:
Сепаратист детектед. Будешь перед Кадыровым извиняться)) правосудие тебя настигнет где бы ты ни прятался, и семью тоже, до седьмого колена, строго следуя букве закона
abaika95:
А рядом пусть с ней живут маленькие уютные,тихие независимые республики и конфедерации от социалистической республики Карелии и до демократической республики Бурятии Россия не может уже тянуть ношу мнимой федерации Надо всем жить отдельно Тогда наступит мир
А рядом пусть с ней живут маленькие уютные,тихие независимые республики и конфедерации от социалистической республики Карелии и до демократической республики Бурятии Россия не может уже тянуть ношу мнимой федерации Надо всем жить отдельно Тогда наступит мир
Сепаратист детектед. Будешь перед Кадыровым извиняться)) правосудие тебя настигнет где бы ты ни прятался, и семью тоже, до седьмого колена, строго следуя букве закона
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.03.22 - 00:14
Цитата:
Никак в Вашингтон собрались, через Украину?))
Российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей, главная задача – защитить Россию от внешней военной угрозы со стороны Запада. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на РИА Новости.
Никак в Вашингтон собрались, через Украину?))
(Полноправные пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 02.03.22 - 00:22
Цитата:
Ну может хоть так до них дойдёт? Что не весь мир им принадлежит. Что бы бомбить, что хотят.
maxsaf:
Никак в Вашингтон собрались, через Украину?))
Никак в Вашингтон собрались, через Украину?))
Ну может хоть так до них дойдёт? Что не весь мир им принадлежит. Что бы бомбить, что хотят.
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