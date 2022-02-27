Отправлено: - 11:27

serg kost:

Вот ещё для информации. Тут проверяется, и за фейки или без ссылок в бан улетают.

гражданин СССР: Фашизация Украины

Цитата:Уже по названию понятно, что на сайте скорее всего однобокая сторона.Более ли менее кстати на Евроньюс говорят. Немного перегибают палку, но всякую дичь вроде не выкладывают.Цитата:Зря в такое верите. Фашизации в Украине чуть больше, чем национализма в Казахстане. Это точно не первопричина. Первопричина вас расстроит, в ней точно плевать на народ и на его освобождение.