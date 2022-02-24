Отправлено: - 22:46

Kairat stayer:

Я целый день в этой ветке, отдельные доморощенные, из РФ, Германии, якобы силы добра пытаются атоковать. Резерва нет, буду держаться до последнего. Правда пора уже отдыхать.

Цитата:Сам себе проблему нагородил, сам её героически преодолел, и, довольный своим подвигом ушёл опочивать.РС не забудьте будильник на завтра завести, чтоб встать пораньше, а там новый бой с тенью и цитатами самого себя.