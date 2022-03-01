Отправлено: - 22:42

сайлау курманов:

. Партия в рядах которых ворюги и казнокрады, лизоблюды и подхалимы, хоть как назовите, суть осталось прежним...

Цитата:Видители в чем пердимонокль. Это не проблема в партии, какой бы она не была, а в том, что она принимает в свои людей-флюгеров. Если не сказать точнее, тех кто, прости господи, ты им плюнь в глаза, а они скажут, ну дальше вы знаете.Здесь вопрос нарицательный, почему отдельно взятый человек, готов врать и лицемерить, во имя собственных интересов?