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"Некоторые годами молчали". Токаев рассказал о слухах и фейках в соцсетях
"Некоторые годами молчали". Токаев рассказал о слухах и фейках в соцсетях
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43668
"Некоторые годами молчали". Токаев рассказал о слухах и фейках в соцсетях
Отправлено: 01.03.22 - 15:23
Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о некоторых занимающихся политикой людях, которые захватили информационное пространство. По его словам, партийные активисты должны использовать современные СМИ и всесторонне разъяснять политику партии.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 56
Re: "Некоторые годами молчали". Токаев рассказал о...
Отправлено: 01.03.22 - 15:23
Планы партии на год:
1.То.
2.Сё.
5.
10.
1.То.
2.Сё.
5.
10.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12136
Re: "Некоторые годами молчали". Токаев рассказал о...
Отправлено: 01.03.22 - 16:08
А это вообще партия? Если сегодня она одно название - завтра другое и никто даже не обсуждает.
От газеты Ленинский плуть, которую переименовали во что-то там местное и втюхивают бюджетникам насильно - есть большая польза.
Жители деревни ей печку растопить могут, а в городе при слякоти на коврик в машине кинуть можно, чтоб жижу впитала.
А куда эту партию кинуть?
А?
Расскажите, а то вдруг планы имеются.
Вот прямо тут ниже есть окошечко для сообщения 6000 симоволов.
Если символов не хватит для описания будущих подвигов партии можно ещё следующим окошечком воспользоваться.
Ждем.
От газеты Ленинский плуть, которую переименовали во что-то там местное и втюхивают бюджетникам насильно - есть большая польза.
Жители деревни ей печку растопить могут, а в городе при слякоти на коврик в машине кинуть можно, чтоб жижу впитала.
А куда эту партию кинуть?
А?
Расскажите, а то вдруг планы имеются.
Вот прямо тут ниже есть окошечко для сообщения 6000 симоволов.
Если символов не хватит для описания будущих подвигов партии можно ещё следующим окошечком воспользоваться.
Ждем.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2731
Re: "Некоторые годами молчали". Токаев рассказал о...
Отправлено: 01.03.22 - 19:16
Цитата:
К сожалению, у нас бывшим президентом проведено через парламент положение в "Законе о выборах" что: - кандидатов на пост президента или же депутата любого уровня может ВЫДВИНУТЬ только и только ПАРТИЙНАЯ организация, независимо как она называется. Человек со стороны или же самовыдвиженец - не может по Закону баллотироваться на какой либо любой пост. Очевидно, это сделано что бы устранить участие "нежелательных" кандидатов или через чур "активных" в выборах того или иного уровня.
В принципе для этого и нужна любая партия: в повседневной жизни для рядового гражданина от неё толку большого НЕТУ.
Но, многие люди и не только люди, но и общественные организации, обращаются в партию для решения того или иного вопроса и насколько я знаю, многие вопросы решаются положительно в силу того что ПАРТИЯ именно "Нур Отан", теперь "Аманат" и исполнительная власть - это почти одно и тоже.
Это примерно - левая и правая рука Президента, который одновременно является и Председателем партии "Аманат", бывшей "Нур Отан".
Кстати и бюджет у "Нур Отан" ( теперь "Аманат") нехилый - под триллион тенге.
Про будущие подвиги: - Токаев ПРИКАЗАЛ членам партии, её профессиональным работникам - ИДТИ в народ, работать там, разьяснять решения партии и путии методы их выполнения. Как то, примерно так.
Серый волк:
А?
А?
К сожалению, у нас бывшим президентом проведено через парламент положение в "Законе о выборах" что: - кандидатов на пост президента или же депутата любого уровня может ВЫДВИНУТЬ только и только ПАРТИЙНАЯ организация, независимо как она называется. Человек со стороны или же самовыдвиженец - не может по Закону баллотироваться на какой либо любой пост. Очевидно, это сделано что бы устранить участие "нежелательных" кандидатов или через чур "активных" в выборах того или иного уровня.
В принципе для этого и нужна любая партия: в повседневной жизни для рядового гражданина от неё толку большого НЕТУ.
Но, многие люди и не только люди, но и общественные организации, обращаются в партию для решения того или иного вопроса и насколько я знаю, многие вопросы решаются положительно в силу того что ПАРТИЯ именно "Нур Отан", теперь "Аманат" и исполнительная власть - это почти одно и тоже.
Это примерно - левая и правая рука Президента, который одновременно является и Председателем партии "Аманат", бывшей "Нур Отан".
Кстати и бюджет у "Нур Отан" ( теперь "Аманат") нехилый - под триллион тенге.
Про будущие подвиги: - Токаев ПРИКАЗАЛ членам партии, её профессиональным работникам - ИДТИ в народ, работать там, разьяснять решения партии и путии методы их выполнения. Как то, примерно так.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5121
Re: "Некоторые годами молчали". Токаев рассказал о...
Отправлено: 01.03.22 - 19:49
Главная партия страны, которая держится на административном ресурсе и которую тянут за уши всеми возможными способами и мерами, давно потеряла авторитет и уважение простых граждан. Партия в рядах которых ворюги и казнокрады, лизоблюды и подхалимы, хоть как назовите, суть осталось прежним...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 681
Re: "Некоторые годами молчали". Токаев рассказал о...
Отправлено: 01.03.22 - 22:42
Цитата:
Видители в чем пердимонокль. Это не проблема в партии, какой бы она не была, а в том, что она принимает в свои людей-флюгеров. Если не сказать точнее, тех кто, прости господи, ты им плюнь в глаза, а они скажут, ну дальше вы знаете.
Здесь вопрос нарицательный, почему отдельно взятый человек, готов врать и лицемерить, во имя собственных интересов?
сайлау курманов:
. Партия в рядах которых ворюги и казнокрады, лизоблюды и подхалимы, хоть как назовите, суть осталось прежним...
. Партия в рядах которых ворюги и казнокрады, лизоблюды и подхалимы, хоть как назовите, суть осталось прежним...
Видители в чем пердимонокль. Это не проблема в партии, какой бы она не была, а в том, что она принимает в свои людей-флюгеров. Если не сказать точнее, тех кто, прости господи, ты им плюнь в глаза, а они скажут, ну дальше вы знаете.
Здесь вопрос нарицательный, почему отдельно взятый человек, готов врать и лицемерить, во имя собственных интересов?
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