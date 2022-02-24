Отправлено: - 21:27

serg kost: Польша не является стороной конфликта на Украине и не направляет туда свои самолеты, заявил польский президент Анджей Дуда после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Kairat stayer: Речь шла за самолёты оставшиеся от СССР в странах Варшавского договора МИГ.

Цитата:Цитата:Похоже, кто-то из нас не умеет читать и делать выводы из прочитанного. Советские самолёты в вооружённых силах не польские?!Или если Кайрат решил, что Польша их должна послать на Украину, и поэтому польский президент тут же возьмёт свои слова обратно?!А может, не все могут сопоставлять временные рамки? И понять, что обещали самолёты позавчера, а сегодня уже отказались?Да, уровень дискуссии в ветке зашкаливает всё ниже, и ниже...