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Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43668
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1817
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 20:52
Цитата:
Это которая стремительным домкратом поднимала стрелку осциллографа? Ну да, очень грамотный эксперт.
Kairat stayer:
Со слов ваших экспертов, блогеров, да той Ю.Латыниной, которую рекомендовал положительно Серый сказала
Со слов ваших экспертов, блогеров, да той Ю.Латыниной, которую рекомендовал положительно Серый сказала
Это которая стремительным домкратом поднимала стрелку осциллографа? Ну да, очень грамотный эксперт.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 21:04
Цитата:
Та или нет, не знаю. Серый рекомендовал ее, у нее авторская трансляция Код доступа называется.
Маркс:
Это которая стремительным домкратом поднимала стрелку осциллографа? Ну да, очень грамотный эксперт
Это которая стремительным домкратом поднимала стрелку осциллографа? Ну да, очень грамотный эксперт
Та или нет, не знаю. Серый рекомендовал ее, у нее авторская трансляция Код доступа называется.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 21:27
Цитата:
Цитата:
Похоже, кто-то из нас не умеет читать и делать выводы из прочитанного. Советские самолёты в вооружённых силах не польские?!
Или если Кайрат решил, что Польша их должна послать на Украину, и поэтому польский президент тут же возьмёт свои слова обратно?!
А может, не все могут сопоставлять временные рамки? И понять, что обещали самолёты позавчера, а сегодня уже отказались?
Да, уровень дискуссии в ветке зашкаливает всё ниже, и ниже...
serg kost: Польша не является стороной конфликта на Украине и не направляет туда свои самолеты, заявил польский президент Анджей Дуда после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Цитата:
Kairat stayer: Речь шла за самолёты оставшиеся от СССР в странах Варшавского договора МИГ.
Похоже, кто-то из нас не умеет читать и делать выводы из прочитанного. Советские самолёты в вооружённых силах не польские?!
Или если Кайрат решил, что Польша их должна послать на Украину, и поэтому польский президент тут же возьмёт свои слова обратно?!
А может, не все могут сопоставлять временные рамки? И понять, что обещали самолёты позавчера, а сегодня уже отказались?
Да, уровень дискуссии в ветке зашкаливает всё ниже, и ниже...
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 21:39
Цитата:
Получается так и ты не умеешь делать выводы из прочитанного.
Газета ру источник, сегодняшняя заметка:
НАТО отправляет Украине 70 самолётов.
Польша в том числе направляет, как я отмечал выше миг.
serg kost:
Похоже, кто-то из нас не умеет читать и делать выводы из прочитанного.
Похоже, кто-то из нас не умеет читать и делать выводы из прочитанного.
Получается так и ты не умеешь делать выводы из прочитанного.
Газета ру источник, сегодняшняя заметка:
НАТО отправляет Украине 70 самолётов.
Польша в том числе направляет, как я отмечал выше миг.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 21:42
Кстати, какова общая численность ВСУ, мы примерно знаем. Минимум 200-220 тыс. человек. Около 90 тыс. стояло против ДЛНР
Численность войск ДЛНР явно меньше, чем эти 90 тыс. Пусть будет 30-40.
Численность российской группировки оценивается в 80 тыс. человек. И она наступает, и окружает города, в том числе и Киев.
Численность войск ДЛНР явно меньше, чем эти 90 тыс. Пусть будет 30-40.
Численность российской группировки оценивается в 80 тыс. человек. И она наступает, и окружает города, в том числе и Киев.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 21:43
Цитата:
НАТО это Польша?
В этой газете свежие данные, или вчерашние?
Kairat stayer:
НАТО отправляет Украине 70 самолётов.
НАТО отправляет Украине 70 самолётов.
НАТО это Польша?
В этой газете свежие данные, или вчерашние?
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 21:49
Цитата:
70 самолётов планировали, в том числе 28 Польша, последние недавно действительно отказались. Значит Болгария и Словения отправят 42 шт.
serg kost:
НАТО это Польша? В этой газете свежие данные, или вчерашние?
НАТО это Польша? В этой газете свежие данные, или вчерашние?
70 самолётов планировали, в том числе 28 Польша, последние недавно действительно отказались. Значит Болгария и Словения отправят 42 шт.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 21:50
Цитата:
Сегодняшние.
serg kost:
В этой газете свежие данные, или вчерашние?
В этой газете свежие данные, или вчерашние?
Сегодняшние.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 21:56
Цитата:
В середине февраля 149 тысяч было, МО планировало увеличить.
serg kost:
Численность российской группировки оценивается в 80 тыс. человек.
Численность российской группировки оценивается в 80 тыс. человек.
В середине февраля 149 тысяч было, МО планировало увеличить.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 22:07
Да уж...
Даже поиском в интернете некоторые не могут пользоваться, а рассуждают о геополитике...
Разве сложно скопировать фразу, и поискать информацию в гугле?
Вот про Польшу:
Власти Польши не собираются отправлять свои боевые самолеты на Украину. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Вот про Болгарию:
Болгария не будет поставлять на Украину военные самолеты. С соответствующим опровержением выступил болгарский премьер-министр Кирилл Петков.Петков подчеркнул: София отправит в Киев гуманитарную помощь.Напомним, что ранее ВМС Украины завили, что три европейских страны, в том числе и Болгария, передадут 70 самолетов Миг-29 и Су-25.Имелись в виду советские летательные аппараты, которые практически на нулевом ресурсе. Планировалось, что базироваться они будут в Польше.«Болгария не брала на себя обязательств по поставке Украине военной техники. Мы не брали на себя обязательств по отправке каких-либо истребителей», – приводит заявление премьер-министра «Радио Болгария»..
Про Словакию (а не Словению!!!) пока молчок. Но НАТО уже заявило, что их война на Украине не касается.
Посмотрим завтра на словаков.
Даже поиском в интернете некоторые не могут пользоваться, а рассуждают о геополитике...
Разве сложно скопировать фразу, и поискать информацию в гугле?
Вот про Польшу:
Вот про Болгарию:
Про Словакию (а не Словению!!!) пока молчок. Но НАТО уже заявило, что их война на Украине не касается.
Посмотрим завтра на словаков.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8790
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 22:08
Цитата:
Куда именно? Если все военные разбомблены и небо над Украиной уже принадлежит России.Цитата:
Планировали и отправили, не одно и тоже. Венгрия вообще отказалась от поставок оружия Украине. Прошло по немецким новостям. Через пару дней и до ваших новостей дойдёт.
[Исправлено: elektron, 01.03.2022 - 17:16]
Kairat stayer:
НАТО отправляет Украине 70 самолётов.
НАТО отправляет Украине 70 самолётов.
Куда именно? Если все военные разбомблены и небо над Украиной уже принадлежит России.Цитата:
Kairat stayer:
70 самолётов планировали, в том числе 28 Польша, последние недавно действительно отказались. Значит Болгария и Словения отправят 42 шт.
70 самолётов планировали, в том числе 28 Польша, последние недавно действительно отказались. Значит Болгария и Словения отправят 42 шт.
Планировали и отправили, не одно и тоже. Венгрия вообще отказалась от поставок оружия Украине. Прошло по немецким новостям. Через пару дней и до ваших новостей дойдёт.
[Исправлено: elektron, 01.03.2022 - 17:16]
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 22:17
Цитата:
Не все самолёты и аэродромы разбомблены. Самолёты которые остались летают.
elektron:
Куда именно? Если все военные разбомблены и небо над Украиной уже принадлежит России
Куда именно? Если все военные разбомблены и небо над Украиной уже принадлежит России
Не все самолёты и аэродромы разбомблены. Самолёты которые остались летают.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24400
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 22:18
Цитата:
В Аманат, пора - переходить...
Kairat stayer:
Сегодняшние.
Сегодняшние.
В Аманат, пора - переходить...
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 22:19
Выше отмечал, через десять дней посмотрим. О потерях обе стороны точные данные не дают.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 347
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 22:19
Цитата:
Где-то слышал, что ВСУ порядка 350 тыс., РФ 150 тыс.
serg kost:
Кстати, какова общая численность ВСУ, мы примерно знаем. Минимум 200-220 тыс. человек.
////
Численность войск ДЛНР явно меньше, чем эти 90 тыс. Пусть будет 30-40. Численность российской группировки оценивается в 80 тыс. человек.
Кстати, какова общая численность ВСУ, мы примерно знаем. Минимум 200-220 тыс. человек.
////
Численность войск ДЛНР явно меньше, чем эти 90 тыс. Пусть будет 30-40. Численность российской группировки оценивается в 80 тыс. человек.
Где-то слышал, что ВСУ порядка 350 тыс., РФ 150 тыс.
-
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