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≡ Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43668
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
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Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1817
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 20:52
#690
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Цитата:
Kairat stayer:
Со слов ваших экспертов, блогеров, да той Ю.Латыниной, которую рекомендовал положительно Серый сказала

Это которая стремительным домкратом поднимала стрелку осциллографа? Ну да, очень грамотный эксперт.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2742
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 21:04
#691
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Цитата:
Маркс:
Это которая стремительным домкратом поднимала стрелку осциллографа? Ну да, очень грамотный эксперт


Та или нет, не знаю. Серый рекомендовал ее, у нее авторская трансляция Код доступа называется.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
986
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 21:27
#692
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Цитата:
serg kost: Польша не является стороной конфликта на Украине и не направляет туда свои самолеты, заявил польский президент Анджей Дуда после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Цитата:
Kairat stayer: Речь шла за самолёты оставшиеся от СССР в странах Варшавского договора МИГ.

Похоже, кто-то из нас не умеет читать и делать выводы из прочитанного. Советские самолёты в вооружённых силах не польские?!
Или если Кайрат решил, что Польша их должна послать на Украину, и поэтому польский президент тут же возьмёт свои слова обратно?!
А может, не все могут сопоставлять временные рамки? И понять, что обещали самолёты позавчера, а сегодня уже отказались?
Да, уровень дискуссии в ветке зашкаливает всё ниже, и ниже...
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2742
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 21:39
#693
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Цитата:
serg kost:
Похоже, кто-то из нас не умеет читать и делать выводы из прочитанного.


Получается так и ты не умеешь делать выводы из прочитанного.

Газета ру источник, сегодняшняя заметка:
НАТО отправляет Украине 70 самолётов.

Польша в том числе направляет, как я отмечал выше миг.
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
986
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 21:42
#694
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Кстати, какова общая численность ВСУ, мы примерно знаем. Минимум 200-220 тыс. человек. Около 90 тыс. стояло против ДЛНР
Численность войск ДЛНР явно меньше, чем эти 90 тыс. Пусть будет 30-40.
Численность российской группировки оценивается в 80 тыс. человек. И она наступает, и окружает города, в том числе и Киев.
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
986
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 21:43
#695
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Цитата:
Kairat stayer:
НАТО отправляет Украине 70 самолётов.

НАТО это Польша?
В этой газете свежие данные, или вчерашние?
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2742
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 21:49
#696
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Цитата:
serg kost:
НАТО это Польша? В этой газете свежие данные, или вчерашние?


70 самолётов планировали, в том числе 28 Польша, последние недавно действительно отказались. Значит Болгария и Словения отправят 42 шт.
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2742
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 21:50
#697
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Цитата:
serg kost:
В этой газете свежие данные, или вчерашние?


Сегодняшние.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2742
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 21:56
#698
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Цитата:
serg kost:
Численность российской группировки оценивается в 80 тыс. человек.


В середине февраля 149 тысяч было, МО планировало увеличить.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
986
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 22:07
#699
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Да уж...
Даже поиском в интернете некоторые не могут пользоваться, а рассуждают о геополитике...
Разве сложно скопировать фразу, и поискать информацию в гугле?
Вот про Польшу:
Власти Польши не собираются отправлять свои боевые самолеты на Украину. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Вот про Болгарию:

Болгария не будет поставлять на Украину военные самолеты. С соответствующим опровержением выступил болгарский премьер-министр Кирилл Петков.Петков подчеркнул: София отправит в Киев гуманитарную помощь.Напомним, что ранее ВМС Украины завили, что три европейских страны, в том числе и Болгария, передадут 70 самолетов Миг-29 и Су-25.Имелись в виду советские летательные аппараты, которые практически на нулевом ресурсе. Планировалось, что базироваться они будут в Польше.«Болгария не брала на себя обязательств по поставке Украине военной техники. Мы не брали на себя обязательств по отправке каких-либо истребителей», – приводит заявление премьер-министра «Радио Болгария»..

Про Словакию (а не Словению!!!) пока молчок. Но НАТО уже заявило, что их война на Украине не касается.
Посмотрим завтра на словаков.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8790
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 22:08
#700
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Цитата:
Kairat stayer:
НАТО отправляет Украине 70 самолётов.

Куда именно? Если все военные разбомблены и небо над Украиной уже принадлежит России.Цитата:
Kairat stayer:
70 самолётов планировали, в том числе 28 Польша, последние недавно действительно отказались. Значит Болгария и Словения отправят 42 шт.

Планировали и отправили, не одно и тоже. Венгрия вообще отказалась от поставок оружия Украине. Прошло по немецким новостям. Через пару дней и до ваших новостей дойдёт.

[Исправлено: elektron, 01.03.2022 - 17:16]
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2742
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 22:17
#701
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Цитата:
elektron:
Куда именно? Если все военные разбомблены и небо над Украиной уже принадлежит России


Не все самолёты и аэродромы разбомблены. Самолёты которые остались летают.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24400
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 22:18
#702
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Цитата:
Kairat stayer:
Сегодняшние.

В Аманат, пора - переходить... :lol: :-(
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2742
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 22:19
#703
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Выше отмечал, через десять дней посмотрим. О потерях обе стороны точные данные не дают.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
347
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 22:19
#704
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Цитата:
serg kost:
Кстати, какова общая численность ВСУ, мы примерно знаем. Минимум 200-220 тыс. человек.
////
Численность войск ДЛНР явно меньше, чем эти 90 тыс. Пусть будет 30-40. Численность российской группировки оценивается в 80 тыс. человек.

Где-то слышал, что ВСУ порядка 350 тыс., РФ 150 тыс.
Профайл
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